Quem é Adriana? Entenda a polêmica envolvendo Eduardo Bolsonaro e a esposa

Deputado gravou vídeo chorando ao falar de promessa, mas outro detalhe chamou atenção

Carol Neves

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 11:15

Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução

Ao comemorar as sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou atenção não apenas pelo tom emocionado, o choro e por uma promessa inusitada envolvendo chocolate, mas também por um detalhe que movimentou as redes sociais: um nome feminino dito durante os agradecimentos.>

Durante o vídeo, Eduardo afirmou: “Queria agradecer à minha esposa, Adriana também, que me orientou a fazer essa promessa. Algumas madrugadas acordadas, né, de joelho no chão, e deu certo.” A menção provocou curiosidade entre internautas, já que a esposa do deputado é Heloísa Bolsonaro, com quem ele é casado e frequentemente aparece em eventos e publicações nas redes sociais. Mas quem seria Adriana? >

mas gente a mulher do eduardo não chama heloísa? quem é essa adriana que ele diz que é casado? pic.twitter.com/aS8NMDypiM — William De Lucca (@delucca) July 31, 2025

Eduardo aparentemente estava elencando nome de pessoas que o ajudam, mas muitos internautas consideraram que o deputado teria trocado o nome da esposa, o que deu início a uma avalanche de comentários nas redes sociais. O fato gerou especulações, que de simples distração a teorias de infidelidade. O nome “Adriana” acabou associado, de forma não confirmada, à influenciadora e ex-BBB Adriana Sant’Anna, que vive nos Estados Unidos com o marido, o também ex-BBB Rodrigão, e os filhos. >

O nome da influenciadora foi parar entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter. Adriana hoje atua com um grupo de emagrecimento e é "coach de jejum" e alguns apontaram que ela pode ter dado ajudado dando dicas para o filho do ex-presidente de como manter a promessa. Eduardo segue o casal ex-BBB nas redes sociais e é seguido de volta por Rodrigão. Embora não siga o parlamentar, Adriana chegou a postar uma foto com ele em 2021.>

Eduardo e Heloísa ao lado de Adriana e Rodrigão Crédito: Reprodução

Outro detalhe que chamou atenção no vídeo foi a promessa curiosa do deputado: ele afirmou ter deixado de comer chocolate enquanto aguardava as sanções ao ministro Moraes, anunciadas pelos EUA com base na chamada Lei Magnitsky. “Eu ontem comprei esse Haagen-Dazs, tava comendo com a minha filha, e tinha que separar os pedaços que vem aqui no meio, porque tinha feito uma promessa de que não comeria chocolate enquanto o Alexandre de Moraes não fosse sancionado.” Com a medida anunciada, completou: “já dá para comer tranquilo”.>

O parlamentar é casado com Heloísa Wolf Bolsonaro desde 2019. Juntos, o casal são pais de Georgia, de 4 anos, e Jair Henrique, de 1 ano. Nem o casal nem Adriana comentaram o episódio publicamente. >