'Não confundi o nome de ninguém', diz Eduardo Bolsonaro sobre ex-BBB e esposa

Deputado diz que fez "jejum espiritual" para pedir punição a Alexandre de Moraes

No vídeo, Eduardo explicava uma promessa que fez para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fosse sancionado pelos EUA. Ele deveria ficar sem comer chocolate até que o fato se concretizasse. "Na verdade eu falei 'Adriana, vírgula, minha esposa Heloísa. Adriana é Adriana Sant'Anna, ela convidou a Heloísa para fazer um jejum com propósito espiritual, acabei fazendo junto. Acordamos algumas vezes de madrugada para fazer orações, porque a gente sabe que essa guerra também é espiritual", acrescentou, intercalando trecho do vídeo que causou confusão.

Outro detalhe que chamou atenção no vídeo foi a promessa curiosa do deputado: ele afirmou ter deixado de comer chocolate enquanto aguardava as sanções ao ministro Moraes, anunciadas pelos EUA com base na chamada Lei Magnitsky. "Eu ontem comprei esse Haagen-Dazs, tava comendo com a minha filha, e tinha que separar os pedaços que vem aqui no meio, porque tinha feito uma promessa de que não comeria chocolate enquanto o Alexandre de Moraes não fosse sancionado." Com a medida anunciada, completou: "já dá para comer tranquilo".