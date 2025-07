BRIGA

Eduardo Bolsonaro volta a atacar Nikolas nas redes sociais: 'Triste ver a que ponto chegou'

Deputado de São Paulo critica colega de partido após interação com perfil crítico à família Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar publicamente o também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), com quem compartilha partido. Em publicação feita nesta segunda-feira (28), no X (antigo Twitter), Eduardo lamentou o comportamento do colega: "É triste ver a que ponto o Nikolas chegou.">