APOIO AO EX-PRESIDENTE

‘Michelle não quer que eu ande de moto’, diz Bolsonaro sobre motociata

Ele prometeu comparecer ao ponto inicial do evento

O ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou nesta terça-feira (29) que pode não participar da motociata organizada por apoiadores, seguindo um pedido da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Apesar disso, ele deve ir até a concentração do evento Moto Week, que ocorre à tarde na Granja do Torto, em Brasília.>

Aliados próximos afirmam que o ex-presidente gostaria de repetir as participações ativas nas motociatas, como fazia quando estava no cargo, mas foi aconselhado a manter cautela. A defesa jurídica avalia que, diante das limitações impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e do atual cenário político, aparecer pilotando poderia ser visto como um gesto provocativo ou como um desrespeito indireto às medidas cautelares. Outro ponto de atenção seria a possibilidade de que vídeos do ato circulassem nas redes, o que poderia contrariar uma decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, que vetou a divulgação de declarações de Bolsonaro por perfis de terceiros.>