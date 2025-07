MAU TEMPO

Vídeos: mar invade orla do Rio de Janeiro, e alerta de ressaca segue até quinta-feira (31)

Os ventos fortes e o mar agitado empurraram a água para o asfalto, alcançando quiosques, restaurantes e calçadas

Tharsila Prates

Publicado em 29 de julho de 2025 às 23:40

Água do mar invade orla do Leblon, no Rio Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Avenida Delfim Moreira, na orla do bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, foi invadida pela água do mar na tarde desta terça-feira (29). Os ventos fortes e o mar agitado empurraram a água para o asfalto, alcançando quiosques, restaurantes e a calçada dos prédios. Pedestres, motoristas e ciclistas foram surpreendidos e tiveram a mobilidade prejudicada.>

Por volta das 16h, os dois sentidos da via foram interditados pela prefeitura do Rio na altura do Posto 11. O aviso de ressaca da Marinha, que começou nesta terça (29), valerá até as 21h desta quinta-feira (31).>

De acordo com o Centro de Operações Rio, a orientação é não tomar banho de mar, evitar praticar esportes na praia, não realizar atividades de pesca e não pedalar na orla da praia.>

Há previsão de ondas de até 3,5 metros atingindo o litoral carioca.>

RIO: Água do mar invade as pistas, na Orla do Leblon. pic.twitter.com/lTvLdHOWM2 — Adriana Nunes (@nunesadriana) July 29, 2025

As ocorrências não se restringiram à zona sul, mas houve ocorrências em locais como Barra de Guaratiba, na zona oeste (veja no vídeo abaixo), Saquarema, na Região do Lagos, Mangaratiba, na Costa Verde, e Maricá, na Região Metropolitana do Rio.>