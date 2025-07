'CARA DE PAU'

Ator da Globo negou pedido íntimo de Preta Gil; cantora conta história em biografia

Marcelo Cerrado se surpreendeu com ideia inusitada da amiga Preta

No livro, a filha de Gilberto Gil revelou um pedido que fez ao amigo ator na 'cara de pau': ela pediu que ele fosse o seu primeiro parceiro sexual da vida. O famoso, no entanto, se surpreendeu e negou o pedido, reforçando que os dois eram apenas amigos. Isso é o que narra a eterna Preta.>

Ainda acordo com o relato de Preta, Marcelo percebeu suas segundas intenções e deu logo a real sobre o que achava dos dois se envolverem. "Ele sacou e disse: 'Não adianta tentar me seduzir. Não posso fazer isso com você. Logo você estará com um namorado e irá se arrepender'", disse. >