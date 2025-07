FAMOSOS

Ex-Globo em coma após retirada de tumor protagonizou peça polêmica com nudez

Conhecido por novelas da Globo e Record, artista está internado em estado delicado e família pede orações

No teatro, protagonizou mais de 20 espetáculos e ganhou notoriedade com a peça Pasolini no Deserto da Alma, dirigida por Francis Mayer. A montagem gerou polêmica pela cena de nudez frontal de Leo San, seu colega de cena, chegando a causar reações divididas do público durante a temporada carioca.>