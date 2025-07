FAMOSOS

João Gomes revela que parou de beber e faz alerta sobre saúde: 'Problemas irreversíveis'

Cantor explicou decisão nas redes sociais e citou maturidade com a chegada do segundo filho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de julho de 2025 às 16:39

João Gomes revela que parou de beber Crédito: Reprodução/Redes Sociais

João Gomes, de 22 anos, surpreendeu os seguidores ao revelar que decidiu dar um basta no consumo de bebidas alcoólicas. A declaração foi feita por meio dos stories do Instagram, na última segunda-feira (28), e chamou atenção principalmente pelo tom consciente e preocupado com a saúde. >

“Eu quase desenvolvi gordura no fígado. Se tivesse continuado a beber daquele jeito, poderia ter tido cirrose… Vou fazer 23 agora, dia 31. Imagina chegar aos 30 ou 40 já com problemas irreversíveis, se eu chegasse até lá”, disse o artista, demonstrando maturidade ao repensar seus hábitos.>

O cantor, que aguarda a chegada do segundo filho com Ary Mirelle, revelou que a mudança veio como parte de uma fase mais responsável em sua vida. “Quero envelhecer bem, com saúde. Foi por isso que resolvi parar", afirmou.>

Apesar do tom sério, João não perdeu o bom humor. Ao final, fez questão de deixar claro que não pretende doutrinar ninguém com sua escolha: “Mas super indico! Se quiser beber ouvindo minhas músicas, beba”, brincou.>

Essa não é a primeira vez que João repensa o álcool. Em 2023, após um conselho direto de Ivete Sangalo nos bastidores do Fortal, o cantor chegou a reduzir o consumo. Na ocasião, Ivete alertou: “Você tem só 21 anos, uma carreira promissora. O corpo não aguenta isso todo dia. A gente quer te ver brilhando por muitos anos!”>