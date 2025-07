LUXO

Hotel brasileiro é eleito um dos 10 mais bonitos do mundo; veja fotos

Com arquitetura deslumbrante e vista única, o resort brasileiro conquistou o sexto lugar em ranking global de beleza.

Enquanto Dubai e Maldivas dominam o turismo de luxo, o Brasil brilha com o Belmond Hotel das Cataratas. Eleito um dos mais bonitos do mundo, o hotel une natureza e sofisticação.

Reconhecimento internacional

A arquiteta Andressa Oliveira, do portal Tua Casa, incluiu o hotel em sua lista dos 10 mais lindos do planeta. O destaque vai para sua localização única, dentro do Parque Nacional Iguaçu.