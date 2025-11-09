Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Fortuna chega para 3 signos: chega de dívidas e aperto, tem uma grana boa chegando a partir deste domingo (9 de novembro)

Essa influência celestial atua como uma verdadeira virada de chave

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10:52

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O Anjo da Fortuna abençoa este domingo (9) com uma energia intensa de prosperidade e abundância. Ele chega para abrir caminhos e multiplicar oportunidades, marcando o início de um ciclo em que o dinheiro flui com mais leveza e o retorno do esforço se torna visível. Depois de semanas de tensão e dúvidas, a sensação agora é de alívio e merecimento.

Essa influência celestial atua como uma verdadeira virada de chave. O universo recompensa quem se manteve firme, acreditando mesmo quando tudo parecia difícil. É um tempo de colheita, com possibilidades concretas de ganhos inesperados, negócios prósperos, quitação de dívidas e até boas surpresas relacionadas a promoções ou bônus. A vibração é de fartura, confiança e reconhecimento.

Veja quais signos serão especialmente abençoados pelo Anjo da Fortuna neste domingo:

Leia mais

Imagem - Mentiras caem por terra e 3 signos viverão dias intensos com a chegada do Anjo da Verdade a partir de hoje (9 de novembro)

Mentiras caem por terra e 3 signos viverão dias intensos com a chegada do Anjo da Verdade a partir de hoje (9 de novembro)

Imagem - Hora de se prevenir: tire a sua sorte do dia para este domingo (9 de novembro)

Hora de se prevenir: tire a sua sorte do dia para este domingo (9 de novembro)

Imagem - Tarot deste domingo (9 de novembro) aponta reflexão, pausa e equilíbrio para os signos

Tarot deste domingo (9 de novembro) aponta reflexão, pausa e equilíbrio para os signos

Áries

O anjo abre caminhos para conquistas financeiras sólidas e duradouras. O esforço que você vem fazendo começa a dar frutos, e uma oportunidade profissional pode melhorar sua renda de forma significativa. Há chance de receber valores atrasados ou uma proposta que garante estabilidade e crescimento. Este é o momento de planejar o futuro com calma e sabedoria.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Touro

A energia do anjo desperta seu poder de atração e liderança. Tudo o que envolve negócios, parcerias ou novos projetos tende a prosperar rapidamente. Pessoas influentes podem reconhecer seu talento, abrindo portas para lucros e expansão. O dinheiro volta a circular, e o clima é de otimismo e confiança no que está por vir.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Sagitário

O anjo traz um sopro de sorte e libertação. Questões financeiras que antes pareciam sem solução começam a se resolver, e uma oportunidade inesperada pode mudar completamente o rumo da sua vida material. Um valor extra, presente, prêmio ou chance de investimento trará alívio e alegria. Este é o início de uma fase de fartura e renovação.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

O Anjo da Fortuna confirma que o tempo de espera terminou. A vida volta a brilhar com prosperidade, estabilidade e boas notícias. Os próximos dias trarão razões concretas para agradecer, com dinheiro no bolso, novas possibilidades à vista e a sensação de que o universo finalmente começou a retribuir tudo o que você plantou.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Você também achava? Pedro Bial não cobriu a queda do Muro de Berlim e o motivo surpreende

Você também achava? Pedro Bial não cobriu a queda do Muro de Berlim e o motivo surpreende
Imagem - Quem são as ex-esposas famosas de César Tralli antes de Ticiane Pinheiro

Quem são as ex-esposas famosas de César Tralli antes de Ticiane Pinheiro

MAIS LIDAS

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
01

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
02

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Imagem - Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora
03

Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
04

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos