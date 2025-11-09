Anjo da Fortuna chega para 3 signos: chega de dívidas e aperto, tem uma grana boa chegando a partir deste domingo (9 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10:52
O Anjo da Fortuna abençoa este domingo (9) com uma energia intensa de prosperidade e abundância. Ele chega para abrir caminhos e multiplicar oportunidades, marcando o início de um ciclo em que o dinheiro flui com mais leveza e o retorno do esforço se torna visível. Depois de semanas de tensão e dúvidas, a sensação agora é de alívio e merecimento.
Essa influência celestial atua como uma verdadeira virada de chave. O universo recompensa quem se manteve firme, acreditando mesmo quando tudo parecia difícil. É um tempo de colheita, com possibilidades concretas de ganhos inesperados, negócios prósperos, quitação de dívidas e até boas surpresas relacionadas a promoções ou bônus. A vibração é de fartura, confiança e reconhecimento.
Veja quais signos serão especialmente abençoados pelo Anjo da Fortuna neste domingo:
Áries
O anjo abre caminhos para conquistas financeiras sólidas e duradouras. O esforço que você vem fazendo começa a dar frutos, e uma oportunidade profissional pode melhorar sua renda de forma significativa. Há chance de receber valores atrasados ou uma proposta que garante estabilidade e crescimento. Este é o momento de planejar o futuro com calma e sabedoria.
Características de Áries
Touro
A energia do anjo desperta seu poder de atração e liderança. Tudo o que envolve negócios, parcerias ou novos projetos tende a prosperar rapidamente. Pessoas influentes podem reconhecer seu talento, abrindo portas para lucros e expansão. O dinheiro volta a circular, e o clima é de otimismo e confiança no que está por vir.
Características do signo de Touro
Sagitário
O anjo traz um sopro de sorte e libertação. Questões financeiras que antes pareciam sem solução começam a se resolver, e uma oportunidade inesperada pode mudar completamente o rumo da sua vida material. Um valor extra, presente, prêmio ou chance de investimento trará alívio e alegria. Este é o início de uma fase de fartura e renovação.
Características do signo de Sagitário
O Anjo da Fortuna confirma que o tempo de espera terminou. A vida volta a brilhar com prosperidade, estabilidade e boas notícias. Os próximos dias trarão razões concretas para agradecer, com dinheiro no bolso, novas possibilidades à vista e a sensação de que o universo finalmente começou a retribuir tudo o que você plantou.