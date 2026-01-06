MISTÉRIO

Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia

Polícia Civil investiga o caso e aguarda conclusão de laudos

Maysa Polcri

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 14:49

Vítimas foram socorridas, mas morreram em unidade de saúde Crédito: Reprodução

A polícia investiga as mortes de três pessoas de uma mesma família na zona rural da cidade de Canarana, no centro-norte da Bahia. O trio passou mal após um almoço realizado na última quinta-feira (1º), no povoado de Salobro.

As três vítimas foram identificadas como Adelaide Maria de Souza, 74 anos, Leonardo Sousa dos Anjos, 31, e Margarete Souza, 42. Adelaine e Margarete eram irmãs e Leonardo era filho de uma delas, segundo a TV Bahia.

Além dos três parentes que morreram, uma criança de 7 anos que também participou do encontro familiar está internada em um hospital em Irecê, cidade localizada a cerca de 45 quilômetros de Canarana. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga o caso através da Delegacia Territorial de Canarana.

A polícia confirmou ainda que as vítimas passaram mal logo após ingestão de alimentos e foram encaminhadas a uma unidade de saúde, mas não resistiram. Laudos avaliados pelo Departamento de Perícia Técnica (DPT) vão ajudar a desvendar a causa das mortes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que acompanha o caso e presta suporte às famílias envolvidas. A pasta ressalta que ainda não é possível cravar o que provocou as mortes.