Mulher morre eletrocutada ao usar extensão elétrica para ligar tanquinho na Bahia

Vítima foi encontrada desacordada pelo filho dentro de casa; fatalidade ocorreu em Sobradinho, no norte do estado.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:13

A vítima, Jeane Costa dos Santos, de 46 anos Crédito: Redes Sociais

Uma tragédia doméstica resultou na morte de Jeane Costa dos Santos, de 46 anos, na tarde desta terça-feira (6), no município de Sobradinho, região norte da Bahia. A vítima sofreu uma forte descarga elétrica enquanto utilizava uma extensão para ligar uma máquina de lavar do tipo "tanquinho" em sua residência.

De acordo com relatos de familiares, o corpo foi encontrado pelo filho de Jeane, que estranhou o silêncio no imóvel e, ao entrar no quarto da mãe, a localizou inconsciente no chão, próxima à fiação elétrica. O companheiro da vítima ainda tentou realizar manobras de reanimação, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Sobradinho registrou a ocorrência como morte por choque elétrico. Guias de perícia e remoção foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que deve analisar as condições das instalações elétricas e do equipamento para identificar o que causou o curto-circuito.

Jeane deixou três filhos e o companheiro. O velório foi realizado na manhã desta quarta-feira (7), na residência de seu pai, e o sepultamento foi marcado para as 16h, no Cemitério Campo das Flores, sob forte comoção da comunidade local.

