Encontro Nacional de Mulheres na Justiça Restaurativa acontece em Salvador; veja quando

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 17 de março de 2026 às 21:55
Salvador vai sediar, a partir deste quarta-feira (18) até sexta-feira (20), o 11º Encontro Nacional de Mulheres na Justiça Restaurativa. O evento vai reunir cerca de 300 participantes de diversas regiões do pais para atividades do Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré, e na Arquidiocese de Salvador.
O evento tem apoio institucional do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), sob a presidência do Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, que defende políticas públicas voltadas à cultura de paz e ao fortalecimento de métodos consensuais de resolução de conflitos. A iniciativa, também, destaca o protagonismo da desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, pioneira na implantação e institucionalização da Justiça Restaurativa na Bahia.
A abertura do encontro acontecerá no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, assim como o encerramento. As demais atividades serão na Arquidiocese de Salvador. A realização do Encontro reafirma o protagonismo baiano na consolidação da Justiça Restaurativa como política pública de transformação social.
Canudos: memória e compromisso
A realização do encontro na Bahia dialoga com a própria história do estado. O município de Canudos, palco da trágica Guerra de Canudos, permanece como símbolo de um dos episódios mais dolorosos da história brasileira, marcado por conflito, violência e exclusão social.
Mais de um século depois, a Justiça Restaurativa se apresenta como caminho de ressignificação histórica, promoção da memória, reparação simbólica e fortalecimento comunitário.
Durante o evento, será formalizada a assinatura de Termo de Cooperação Técnica voltado à implementação e ao fortalecimento de ações restaurativas em Canudos, simbolizando o compromisso institucional com a cultura de paz e a construção de novos paradigmas para a resolução de conflitos.
Cooperação institucional
Outro marco do evento será a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o TJ-BA, por meio do Núcleo de Justiça Restaurativa de 2º Grau (NJ2), e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), com interveniência do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região (SISTCONI) e do Núcleo de Justiça Restaurativa (Nujures).
O acordo tem como objetivo desenvolver ações conjuntas para a implementação, fortalecimento e expansão da Política de Justiça Restaurativa no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, promovendo responsabilização dialogada, fortalecimento comunitário e pacificação social.
Lançamentos editoriais
Na sexta, será lançado o livro "História da Justiça Restaurativa na Bahia", de autoria da desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus e de Cristiana Lopes de Oliveira Coelho. A obra retrata a trajetória, os marcos históricos e as experiências que consolidaram a Justiça Restaurativa no estado.
Além disso, será lançado o livro da advogada Carla Boin, presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo (OAB-SP), ampliando o diálogo nacional sobre o tema.
Confira a programação
Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa
8h Recepção e Credenciamento das participantes
9h Abertura Oficial do Evento
9h30 Apresentação Cultural
10h30 Roda Viva
12h Intervalo para almoço
Auditório Cardeal Dom Geraldo Majella, Arquidiocese de São Salvador da Bahia
14h Painel 1 - Liderança Feminina
15h Paniel 2 - Questões de Gênero Contemporâneo
16h30 Painel 3 - Lugar da mulher na Justiça Restaurativa
17h Lançamento da 7ª Edição da Revista Consenso protagonismo da Mulher na Justiça Restaurativa
17h30 Rio Abierto
Auditório Cardeal Dom Geraldo Majella, Arquidiocese de São Salvador da Bahia
8h Apresentação de Boas Práticas Restaurativas
12h Intervalo para almoço
14h Oficinas temáticas
Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa
8h Apresentação Cultural
8h30 Painel 4 - Mediação Vítima-Ofensor
9h30 Painel 5 - Gestão da Justiça Restaurativa
10h30 Painel 6 - A Justiça Restaurativa sob as Nossas Lentes
12h Intervalo para almoço
14h Painel 7 - Justiça Restaurativa na Execução Penal e no Sistema Carcerário
15h Plenária Final - Leitura da Carta das Mulheres da Justiça Restaurativa 2026
16h Assinatura do termo de Cooperação Técnica
17h Lançamento dos livros da desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus e de Cristiana Lopes de Oliveira Coelho, e de Carla Boin