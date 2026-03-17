PROTAGONISMO FEMININO

Encontro Nacional de Mulheres na Justiça Restaurativa acontece em Salvador; veja quando

Confira a programação completa

Monique Lobo

Publicado em 17 de março de 2026 às 21:55

Fórum Ruy Barbosa abriga parte da programação Crédito: Reprodução/Google Street View

Salvador vai sediar, a partir deste quarta-feira (18) até sexta-feira (20), o 11º Encontro Nacional de Mulheres na Justiça Restaurativa. O evento vai reunir cerca de 300 participantes de diversas regiões do pais para atividades do Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré, e na Arquidiocese de Salvador.

O evento tem apoio institucional do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), sob a presidência do Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, que defende políticas públicas voltadas à cultura de paz e ao fortalecimento de métodos consensuais de resolução de conflitos. A iniciativa, também, destaca o protagonismo da desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, pioneira na implantação e institucionalização da Justiça Restaurativa na Bahia.

A abertura do encontro acontecerá no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, assim como o encerramento. As demais atividades serão na Arquidiocese de Salvador. A realização do Encontro reafirma o protagonismo baiano na consolidação da Justiça Restaurativa como política pública de transformação social.

Canudos: memória e compromisso

A realização do encontro na Bahia dialoga com a própria história do estado. O município de Canudos, palco da trágica Guerra de Canudos, permanece como símbolo de um dos episódios mais dolorosos da história brasileira, marcado por conflito, violência e exclusão social.

Mais de um século depois, a Justiça Restaurativa se apresenta como caminho de ressignificação histórica, promoção da memória, reparação simbólica e fortalecimento comunitário.

Durante o evento, será formalizada a assinatura de Termo de Cooperação Técnica voltado à implementação e ao fortalecimento de ações restaurativas em Canudos, simbolizando o compromisso institucional com a cultura de paz e a construção de novos paradigmas para a resolução de conflitos.

Cooperação institucional

Outro marco do evento será a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o TJ-BA, por meio do Núcleo de Justiça Restaurativa de 2º Grau (NJ2), e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), com interveniência do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região (SISTCONI) e do Núcleo de Justiça Restaurativa (Nujures).

O acordo tem como objetivo desenvolver ações conjuntas para a implementação, fortalecimento e expansão da Política de Justiça Restaurativa no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, promovendo responsabilização dialogada, fortalecimento comunitário e pacificação social.

Lançamentos editoriais

Na sexta, será lançado o livro "História da Justiça Restaurativa na Bahia", de autoria da desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus e de Cristiana Lopes de Oliveira Coelho. A obra retrata a trajetória, os marcos históricos e as experiências que consolidaram a Justiça Restaurativa no estado.

Além disso, será lançado o livro da advogada Carla Boin, presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo (OAB-SP), ampliando o diálogo nacional sobre o tema.

Confira a programação

Quarta-feira (18)

Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa

8h Recepção e Credenciamento das participantes

9h Abertura Oficial do Evento

9h30 Apresentação Cultural

10h30 Roda Viva

12h Intervalo para almoço

Auditório Cardeal Dom Geraldo Majella, Arquidiocese de São Salvador da Bahia

14h Painel 1 - Liderança Feminina

15h Paniel 2 - Questões de Gênero Contemporâneo

16h30 Painel 3 - Lugar da mulher na Justiça Restaurativa

17h Lançamento da 7ª Edição da Revista Consenso protagonismo da Mulher na Justiça Restaurativa

17h30 Rio Abierto

Quinta-feira (19)

Auditório Cardeal Dom Geraldo Majella, Arquidiocese de São Salvador da Bahia

8h Apresentação de Boas Práticas Restaurativas

12h Intervalo para almoço

14h Oficinas temáticas

Sexta-feira (20)

Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa

8h Apresentação Cultural

8h30 Painel 4 - Mediação Vítima-Ofensor

9h30 Painel 5 - Gestão da Justiça Restaurativa

10h30 Painel 6 - A Justiça Restaurativa sob as Nossas Lentes

12h Intervalo para almoço

14h Painel 7 - Justiça Restaurativa na Execução Penal e no Sistema Carcerário

15h Plenária Final - Leitura da Carta das Mulheres da Justiça Restaurativa 2026

16h Assinatura do termo de Cooperação Técnica