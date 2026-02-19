SAÚDE

Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual

Médico vai falar sobre a relação essencial para a saúde do corpo e da mente

Monique Lobo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 22:37

Dr. Dráuzio Varella Crédito: Divulgação

O médico e cientista Dr. Dráuzio Varella vem a Salvador, na próxima quarta-feira (25), para participar de um evento para convidados. Ele vai abordar o tema 'O Homem e a Natureza: uma relação essencial para a saúde do corpo e da mente' em uma participação.

"A vida nos grandes centros e a correria do dia a dia têm afastado cada vez mais as pessoas da natureza. Contudo, é ela que nos oferece a essência do bem-estar. Buscar formas de manter esse contato pode trazer muitos benefícios para a saúde mental e melhorar a qualidade de vida", explica Dr. Drauzio.

Dr. Dráuzio Varella 1 de 5

O evento que vai contar com a presença de Dráuzio Varella é realizado pela JVF Empreendimentos. O projeto vai abordar a biofilia, ideia de que os seres humanos possuem uma necessidade física, social e emocional do contato com a natureza e outros seres vivos. O conceito atualmente ocupa áreas da arquitetura, design, saúde e psicologia ambiental.

"A biofilia saiu do status de tendência a assumiu o papel de necessidade humana", afirmou a diretora da JVF Empreendimentos, Viviane Fonseca. Um estudo da Brain Inteligência Estratégica revela que empreendimentos com certificações verdes podem aumentar a percepção de valor em 9 a 12%. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), de 2021, 56% das pessoas estão dispostas a pagar mais por imóveis sustentáveis.