BENEFÍCIO

Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

Veja também como encontrar os locais de retirada

Monique Lobo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 22:26

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), gás de cozinha Crédito: Shutterstock

A recarga gratuita do botijão de 13 kg por meio do programa Gás do Povo já está disponível. O projeto, que está sendo ampliado, deve alcançar cerca de 15 milhões de lares até março. A iniciativa substitui gradualmente o antigo auxílio em dinheiro e passa a permitir a retirada do gás diretamente em revendedoras credenciadas.

Tem direito ao benefício quem estiver inscrito no Cadastro Único, com registro atualizado há pelo menos 24 meses, e possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo. As famílias beneficiárias do Bolsa Família e aquelas com duas ou mais pessoas em sua composição são priorizadas.

Aprenda como acessar a lista da rede credenciada 1 de 7

Para saber se foi contemplado, o cidadão pode consultar pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo, pelo portal da Caixa ou diretamente nas revendedoras credenciadas. Quem não tem acesso à internet também consegue retirar normalmente, bastando apresentar o cartão do Bolsa Família com chip, o cartão de débito da Caixa ou apenas informar o CPF do responsável familiar na máquina da revendedora.

O programa funciona com mais de 10 mil revendedoras em todo o país. Segundo o assessor especial da Casa Civil do Governo Federal, Marcelo Emerenciano, a iniciativa atua na segurança alimentar. “Quando o estado garante o gás, garante a possibilidade real de cozinhar, manter a alimentação adequada e proteger a saúde das famílias”, afirmou.