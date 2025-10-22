PROGRAMA SOCIAL

Distribuição gratuita: veja quanto vai custar botijão do Gás do Povo na Bahia

Valores dos botijões variam de R$ 91 a R$ 122

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:22

Gás de cozinha Crédito: Joa Souza/ Shutterstock

Os ministérios da Fazenda e de Minas e Energia definiram os valores de referência para o botijão do programa Gás do Povo, que oferece gratuidade do produto de gás de cozinha (GLP) e pretende ampliar o atual Auxílio Gás. Os valores dos botijões variam de R$ 91 a R$ 122. Veja lista abaixo:

Acre - 122,12

Alagoas - 91,49

Amapá - 114,17

Amazonas - 94,89

Bahia - 101,36

Ceará - 102,13

Distrito Federal - 95,52

Espírito Santo - 93,74

Goiás - 98,32

Maranhão - 97,81

Mato Grosso - 125,05

Mato Grosso do Sul - 98,67

Minas Gerais - 94,19

Pará - 105,24

Paraíba - 94,88

Paraná - 96,00

Pernambuco - 89,67

Piauí - 101,56

Rio de Janeiro - 92,12

Rio Grande do Norte - 101,03

Rio Grande do Sul - 93,96

Rondônia - 108,34

Roraima - 113,00

Santa Catarina - 97,64

São Paulo - 96,51

Sergipe - 102,84

Tocantins - 111,77

Os preços, divulgados em uma portaria em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de sábado (18), servirão como uma espécie de base para que o governo reembolse os revendedores varejistas credenciados no programa. O programa prevê beneficiar 15,5 milhões de famílias.

Quem tem direito?

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que tenham renda de até meio salário-mínimo (R$ 759), com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família (renda per capita de até R$ 218). O registro no CadÚnico precisa ter o máximo de 24 meses desde a última atualização.

Quando o programa começa a valer?

A previsão de entrega dos primeiros botijões é na última quinzena de novembro.

Como retirar?

O responsável pela família inscrita no CadÚnico deverá retirar o botijão nas revendedoras de GLP credenciadas pelo governo. É necessário apresentar um documento de comprovação do benefício.

Até quando vale o benefício?

O auxílio terá validade máxima a depender da quantidade de pessoas por família, contada desde a data que o voucher ficar disponível. Veja:

Família de duas ou três pessoas - três meses de validade; e

Família de quatro ou mais pessoas - dois meses de validade.

Como saber quais pontos participam do programa?