Distribuição gratuita: veja quanto vai custar botijão do Gás do Povo na Bahia

Millena Marques
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:22
Os ministérios da Fazenda e de Minas e Energia definiram os valores de referência para o botijão do programa Gás do Povo, que oferece gratuidade do produto de gás de cozinha (GLP) e pretende ampliar o atual Auxílio Gás. Os valores dos botijões variam de R$ 91 a R$ 122. Veja lista abaixo:
Acre - 122,12
Alagoas - 91,49
Amapá - 114,17
Amazonas - 94,89
Bahia - 101,36
Ceará - 102,13
Distrito Federal - 95,52
Espírito Santo - 93,74
Goiás - 98,32
Maranhão - 97,81
Mato Grosso - 125,05
Mato Grosso do Sul - 98,67
Minas Gerais - 94,19
Pará - 105,24
Paraíba - 94,88
Paraná - 96,00
Pernambuco - 89,67
Piauí - 101,56
Rio de Janeiro - 92,12
Rio Grande do Norte - 101,03
Rio Grande do Sul - 93,96
Rondônia - 108,34
Roraima - 113,00
Santa Catarina - 97,64
São Paulo - 96,51
Sergipe - 102,84
Tocantins - 111,77
Os preços, divulgados em uma portaria em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de sábado (18), servirão como uma espécie de base para que o governo reembolse os revendedores varejistas credenciados no programa. O programa prevê beneficiar 15,5 milhões de famílias.
Gás de cozinha
Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que tenham renda de até meio salário-mínimo (R$ 759), com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família (renda per capita de até R$ 218). O registro no CadÚnico precisa ter o máximo de 24 meses desde a última atualização.
A previsão de entrega dos primeiros botijões é na última quinzena de novembro.
O responsável pela família inscrita no CadÚnico deverá retirar o botijão nas revendedoras de GLP credenciadas pelo governo. É necessário apresentar um documento de comprovação do benefício.
O auxílio terá validade máxima a depender da quantidade de pessoas por família, contada desde a data que o voucher ficar disponível. Veja:
Família de duas ou três pessoas - três meses de validade; e
Família de quatro ou mais pessoas - dois meses de validade.
A revenda que desejar participar do programa deverá obedecer regras de identidade visual, como portarias de revenda; botijões de GLP; veículos de transporte e materiais de comunicação. O aplicativo do beneficiário mostrará os pontos de revenda credenciados mais próximos.