ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

O céu pede que você solte, aceite e siga

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 00:30

Os signos e o amor Crédito: Reprodução

O Anjo da Guarda deste dia traz um recado direto e firme: não adianta insistir em algo que já mostrou que acabou. A corda está cada vez mais fraca, e quanto mais você puxa, mais ela se rompe. O céu pede que você solte, aceite e siga. O amor, o trabalho, as amizades, tudo o que exige esforço unilateral está pedindo para ser liberado. Deixe ir o que não quer ficar. Às vezes, o maior ato de amor é saber encerrar. Dois signos sentirão essa energia de forma intensa.

Câncer

O Anjo da Guarda de Câncer pede que você pare de carregar vínculos que só você sustenta. O apego emocional pode estar te prendendo a uma situação que já se esgotou. O amor verdadeiro não precisa ser implorado, ele acontece naturalmente. Hoje, o anjo te dá força para desapegar com doçura, entender que o ciclo cumpriu o propósito e que a vida tem algo muito maior te esperando.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Libra

O anjo de Libra mostra que chegou o momento de parar de tentar equilibrar o que já está desequilibrado há tempos. Você se doa demais e recebe pouco em troca. A harmonia que você busca não depende só de você. O anjo pede que aceite o fim com elegância e paz, porque o que sai agora abre espaço para algo muito mais verdadeiro.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Dica do dia