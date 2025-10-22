ASTROLOGIA

Iluminados: Touro, Leão e Peixes vão passar por virada mágica e viver dias de sorte e recomeços nesta semana

O encontro entre Vênus e Júpiter abre caminhos

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 04:00

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Depois de semanas de incertezas, o universo promete uma guinada de energia e boas notícias. O encontro entre Vênus e Júpiter abre caminhos, renova esperanças e favorece quem se manteve firme mesmo diante dos desafios. Três signos, em especial, vão sentir a sorte mudar de lado e perceber que a vida está prestes a recompensar sua paciência.

Touro atravessa uma virada concreta e poderosa. O período é de prosperidade, segurança e estabilidade emocional. A sensação de estar no caminho certo será constante, e o signo poderá perceber retornos financeiros ou conquistas que vinham sendo construídas em silêncio.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Leão é um dos grandes beneficiados. O brilho natural do signo ganha ainda mais destaque e atrai oportunidades em todas as áreas. A energia da confiança retorna com força, e isso reflete diretamente no amor e no trabalho. O leonino deve aproveitar o momento para se reconectar com projetos antigos e abrir espaço para novas alianças.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Peixes fecha o trio de sorte com uma onda de leveza e fé. A intuição pisciana estará em alta, facilitando decisões importantes e reconexões emocionais. O momento favorece o amor, a cura interior e tudo o que envolve espiritualidade e empatia.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5