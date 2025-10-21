Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Verdades virão à tona: 4 signos vão enfrentar fase difícil e dolorosa nos próximos dias

Embora o impacto inicial possa doer, cada revelação será essencial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:16

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Os próximos dias trarão um choque de realidade para quatro signos do zodíaco. Situações antes empurradas com a barriga vão exigir posicionamento, e o universo vai mostrar que fugir não é mais uma opção. Embora o impacto inicial possa doer, cada revelação será essencial para abrir um novo ciclo mais maduro e consciente.

Leia mais

Imagem - Reencontros e reconciliações: anjos do amor se aproximam e trarão recado claro para 3 signos

Reencontros e reconciliações: anjos do amor se aproximam e trarão recado claro para 3 signos

Imagem - Baralho Cigano desta terça (21 de outubro): Mudanças positivas movimentam o destino de 4 signos

Baralho Cigano desta terça (21 de outubro): Mudanças positivas movimentam o destino de 4 signos

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Gêmeos

O signo da comunicação terá que lidar com algo que vinha sendo varrido para debaixo do tapete. Pode ser uma conversa que você vinha evitando ou uma decisão que ficou em suspenso por tempo demais. A verdade vem como um empurrão para reorganizar o que estava confuso, e isso, no fim, será libertador.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Virgem

O perfeccionismo virginiano vai ser testado. Um erro, mal-entendido ou decepção pode abalar a autoconfiança, mas também servirá de lição. É hora de aceitar que nem tudo pode ser controlado e que vulnerabilidade também faz parte da evolução.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Escorpião

A profundidade emocional de Escorpião será colocada à prova. Um segredo ou sentimento guardado por muito tempo pode vir à tona, e encarar isso exigirá coragem. Mesmo que a dor seja grande, o alívio de viver de forma mais autêntica será maior.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Aquário

A racionalidade aquariana pode falhar diante de uma verdade que mexe com o emocional. Pode haver um choque entre o que você acredita e o que a vida está mostrando. Encare isso como uma atualização interna: o universo está pedindo que você se reconecte com o que sente, não apenas com o que pensa.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Os astros indicam que, após o impacto dessas verdades, cada um desses signos sairá mais forte e com a clareza necessária para seguir em frente. Não é um castigo, é um chamado à autenticidade, e quem tiver coragem de ouvir, sairá transformado.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Mentira de Simbá e um roubo vão abalar a mansão em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (21)

Mentira de Simbá e um roubo vão abalar a mansão em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (21)
Imagem - O impacto surpreendente que as pedras brancas podem causar no seu jardim

O impacto surpreendente que as pedras brancas podem causar no seu jardim
Imagem - Bella Campos muda o visual após o fim de Vale Tudo: ''Não sei se está como queria'; ANTES E DEPOIS

Bella Campos muda o visual após o fim de Vale Tudo: ''Não sei se está como queria'; ANTES E DEPOIS

MAIS LIDAS

Imagem - Noite de bebedeira: PM e colega morto a tiros eram padrinhos de casamento um do outro
01

Noite de bebedeira: PM e colega morto a tiros eram padrinhos de casamento um do outro

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
02

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar
04

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar