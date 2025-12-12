Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Boa sorte e leveza guiam o dia nesta sexta-feira (12 de dezembro) para alguns signos

A energia do dia favorece atenção aos detalhes, escolhas conscientes e passos gentis

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 03:00

Sorte e signos
Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia do dia nesta sexta-feira, 12 de dezembro, chega suave, mas cheia de significado. Hoje, pequenos gestos e escolhas feitas com presença podem transformar sua experiência. Observe o que antes parecia discreto: é ali que surgem clareza, avanço e boa sorte natural. Veja a previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (11 de dezembro)

Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (11 de dezembro)

Imagem - Um grande ciclo chega ao fim e transforma o caminho desses 4 signos hoje (11 de dezembro)

Um grande ciclo chega ao fim e transforma o caminho desses 4 signos hoje (11 de dezembro)

Imagem - Luz no fim do túnel: 3 signos que sentem a vida melhorar a partir desta quinta-feira (11 de dezembro)

Luz no fim do túnel: 3 signos que sentem a vida melhorar a partir desta quinta-feira (11 de dezembro)

Áries: Hoje, um detalhe aparentemente pequeno pode carregar grande simbolismo. Um comentário, uma mensagem ou um atraso leve muda o tom do dia mais do que você imagina. Não avance rápido demais. Sua força está em observar o que acontece bem diante de você, sem pressa.

Dica cósmica: Olhe duas vezes para o que parece comum.

Touro: Hoje pede alinhamento entre o que você sente e o que você faz. Escolhas que combinam com sua verdade trarão leveza imediata. Não aceite nada por obrigação. A paz acompanha quem age com autenticidade.

Dica cósmica: Diga “sim” apenas ao que te conforta por dentro.

Gêmeos: Um passo simples hoje abre caminhos inesperados. Sua curiosidade se transforma em movimento e alguém pode notar sua dedicação. Não fuja do que precisa ser feito, comece pequeno e o dia responde rápido.

Dica cósmica: Tome a iniciativa em algo que você tem evitado.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: Hoje é dia de pausar antes de decidir. Se algo não estiver claro, não force. O caminho certo trará calma, não pressão. Sua sensibilidade está forte, então honre seu ritmo sem culpa.

Dica cósmica: Espere o coração descansar antes de escolher.

Leão: Avanços discretos impulsionam sua confiança hoje. Termine algo simples ou resolva uma tarefa pendente: isso já reacende seu brilho. Não busque aprovação externa, sua satisfação é suficiente.

Dica cósmica: Comemore uma vitória pequena.

Virgem: Se a mente estiver cheia, o silêncio trará respostas. Hoje, agir antes de pensar pode dispersar sua energia. Dê espaço para sentir o que realmente importa e só depois avance.

Dica cósmica: Encontre cinco minutos de quietude.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Bagunças internas e externas podem atrapalhar sua clareza. Hoje, colocar ordem em um único ponto - uma ideia, um objeto, uma tarefa - já abre espaço para o novo. Não tente resolver tudo ao mesmo tempo.

Dica cósmica: Organize uma coisa e observe como o dia muda.

Escorpião: Hoje você sente necessidade de preservar sua energia. Impor limites não afasta ninguém, apenas orienta o caminho. A estabilidade chega quando você escolhe o que te faz bem sem culpa.

Dica cósmica: Proteja seu tempo como protegeria algo precioso.

Sagitário: O dia pode testar seu equilíbrio, especialmente se emoções se agitarem. A postura mais sábia será responder com calma, sem provar nada a ninguém. Sua firmeza inspira mais do que qualquer discurso.

Dica cósmica: Respire antes de reagir.

Capricórnio: Pensar devagar hoje vale mais do que correr. Você enxerga soluções quando observa sem pressa. Sua visão prática será procurada, então valide suas próprias sensações antes de orientar alguém.

Dica cósmica: Escolha o caminho mais simples.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Aquário: A vontade de resolver tudo rápido pode aparecer, mas o dia pede paciência. O que precisa acontecer, acontece, e no tempo certo. Administre o que está nas suas mãos e entregue o resto.

Dica cósmica: Solte a necessidade de controlar o ritmo.

Peixes: Sua intuição será clara hoje, mesmo que inesperada. Confie no primeiro sentimento, antes de ouvir opiniões externas. Você percebe movimentos antes dos outros e isso te guia com suavidade.

Dica cósmica: Siga a sensação que aparece sem explicação.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (12 de dezembro) anuncia prosperidade: 3 signos entram em fase de fortuna e abundância

Anjo da Guarda desta sexta (12 de dezembro) anuncia prosperidade: 3 signos entram em fase de fortuna e abundância
Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (12 de dezembro) é O Sol: tempo de sucesso e alegria

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (12 de dezembro) é O Sol: tempo de sucesso e alegria
Imagem - Humorista Toninho Tornado é eliminado de A Fazenda 17 na reta final

Humorista Toninho Tornado é eliminado de A Fazenda 17 na reta final

MAIS LIDAS

Imagem - R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia
01

R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
02

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)
03

O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora