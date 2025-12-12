Acesse sua conta
Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia importante para a reflexão. Nesta sexta-feira (12), você precisará parar para pensar sobre o rumo que tem tomado para vida, para não cometer os mesmo erros novamente. O dia te mostrará que é necessário organizar a sua mente, registrando datas, situações, pessoas e o que cada uma delas trouxe de aprendizado ao longo da sua trajetória. 

A sorte do dia revela ainda que se comprometer com sua evolução é um passo importante para que ela realmente aconteça. 

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Não tenha medo de errar, tenha medo de não aprender com ele.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

