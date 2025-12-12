Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia importante para a reflexão. Nesta sexta-feira (12), você precisará parar para pensar sobre o rumo que tem tomado para vida, para não cometer os mesmo erros novamente. O dia te mostrará que é necessário organizar a sua mente, registrando datas, situações, pessoas e o que cada uma delas trouxe de aprendizado ao longo da sua trajetória.
A sorte do dia revela ainda que se comprometer com sua evolução é um passo importante para que ela realmente aconteça.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Não tenha medo de errar, tenha medo de não aprender com ele.
