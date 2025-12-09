Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de atracar o barco: tire a sua sorte do dia para esta terça (9)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia decisivo. Nesta terça-feira (9), uma dúvida poderá se tornar uma certeza e você saberá que aquele lugar ou aquela pessoa é o seu lar. Será o momento de entender coisas que você quer para vida e começar a deixar as raízes se firmarem no chão, sem medo. Afinal, as decisões difíceis e importantes precisam ser tomadas algum dia. É um dia propício para pedidos de casamento, início de um financiamento de uma casa ou até de uma escolha conjunta por ter um filho. 

A sorte do dia alerta que o tempo não precisa ser um inimigo, mas que é necessário estar atento à sua passagem. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

LEIA MAIS 

Hora da alegria: tire a sua sorte do dia para esta quinta (4)

Hora da revelação: tire a sua sorte do dia para esta quarta (3)

Hora de aprender: tire a sua sorte do dia para esta terça (2)

Hora do combate: tire a sua sorte do dia para esta segunda (1/12)

Hora da verdade: tire a sua sorte do dia para este domingo (30)

A mensagem do dia para você é a seguinte:

"Quando as raízes são profundas não há razão para temer o vento".

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - Casamento inesperado marca final de Samuel em Dona de Mim

Casamento inesperado marca final de Samuel em Dona de Mim

Imagem - Brasileira se torna bilionária mais jovem do mundo a fazer própria fortuna

Brasileira se torna bilionária mais jovem do mundo a fazer própria fortuna

Imagem - Enquete A Fazenda 17: Mesquita, Saory ou Tamires, quem deve ficar?

Enquete A Fazenda 17: Mesquita, Saory ou Tamires, quem deve ficar?

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - De volta à Dona de Mim, Ellen pede guarda de Sofia e tem farsa revelada

De volta à Dona de Mim, Ellen pede guarda de Sofia e tem farsa revelada
Imagem - Pesquisadores revelam a quantidade de exercícios semanais necessária para controlar a pressão arterial

Pesquisadores revelam a quantidade de exercícios semanais necessária para controlar a pressão arterial
Imagem - Hoje (9 de dezembro) exige escolhas claras: 6 signos enfrentam decisões que podem mudar o mês

Hoje (9 de dezembro) exige escolhas claras: 6 signos enfrentam decisões que podem mudar o mês

MAIS LIDAS

Imagem - 13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente
01

13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente

Imagem - Após dar proteção a médica, Justiça nega habeas corpus à técnica que aplicou adrenalina em Benício
02

Após dar proteção a médica, Justiça nega habeas corpus à técnica que aplicou adrenalina em Benício

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
03

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Deputado denuncia abandono de materiais escolares em galpão do governo da Bahia; veja fotos
04

Deputado denuncia abandono de materiais escolares em galpão do governo da Bahia; veja fotos