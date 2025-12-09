Hora de atracar o barco: tire a sua sorte do dia para esta terça (9)

RECADO

Elis Freire

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:00

Hoje é um dia decisivo. Nesta terça-feira (9), uma dúvida poderá se tornar uma certeza e você saberá que aquele lugar ou aquela pessoa é o seu lar. Será o momento de entender coisas que você quer para vida e começar a deixar as raízes se firmarem no chão, sem medo. Afinal, as decisões difíceis e importantes precisam ser tomadas algum dia. É um dia propício para pedidos de casamento, início de um financiamento de uma casa ou até de uma escolha conjunta por ter um filho.

A sorte do dia alerta que o tempo não precisa ser um inimigo, mas que é necessário estar atento à sua passagem.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

"Quando as raízes são profundas não há razão para temer o vento".