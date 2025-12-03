Acesse sua conta
Hora da revelação: tire a sua sorte do dia para esta quarta (3)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje a vida te revelará algo que estava oculto em sua vida. Nesta quarta-feira (3), você verá algo que não conseguia enxergar antes, mudando sua visão sobre pessoa, lugar ou profissão. Por algum tempo, essa informações trará um choque, mas depois será possível contornar isso e dar a volta por cima, ajustando o que deve ser ajustado agora que se sabe a verdade. 

A sorte do dia mostra ainda que idealizar alguém ou algo nunca é um caminho seguro e pode preceder uma grande frustração. 

A mensagem do dia para você é a seguinte:

A maior frustração da vida não vem do que recebemos, mas do que esperamos.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Mensagem do dia Mensagem Sorte

