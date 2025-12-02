Acesse sua conta
Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Casarão histórico da apresentadora tem piscina com vista para o mar e decoração cheia de personalidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:04

Fernanda Paes Leme abre as portas de sua casa luxuosa em Salvador no Airbnb
Fernanda Paes Leme abre as portas de sua casa luxuosa em Salvador no Airbnb Crédito: Reprodução

Fernanda Paes Leme se tornou anfitriã do Airbnb e disponibilizou sua casa em Santo Antônio Além do Carmo, um dos bairros mais charmosos de Salvador. O imóvel, batizado de Casa Figa, é um casarão histórico totalmente reformado, com piscina de borda infinita e vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos.

Em entrevistas sobre o empreendimento, Fernanda já afirmou que o local é um refúgio para ela e a família quando desejam recarregar as energias e aproveitar o clima da capital baiana. A ideia de disponibilizar o espaço surgiu do desejo de compartilhar essa experiência com outros visitantes e oferecer uma opção de hospedagem única na cidade. O preço médio da diária disponível no Airbnb é de R$ 6 mil.

Com projeto do arquiteto Adriano Mascarenhas, a Casa Figa tem quatro suítes, varanda, cozinha equipada e capacidade para até oito hóspedes. O espaço combina aconchego e sofisticação, com decoração pensada pela própria apresentadora, que manteve sua coleção de figas, inspiração para o nome da casa.

Casa Figa de Fernanda Paes Leme

Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo
1 de 22
Casa Figa por Reprodução/@casafiga.carmo

Fernanda também já destacou que escolheu o Airbnb por acreditar na proposta de conexão da plataforma e pela facilidade de gestão oferecida aos novos anfitriões.

Localizado em frente ao Convento do Carmo, o imóvel está cercado por cafés, brechós e ateliês que refletem o espírito artístico do bairro. Em falas anteriores, Fernanda ressaltou que fez questão de pensar em cada detalhe da decoração para transmitir a energia de Salvador e o aconchego que sente ao visitar o local.

Segundo o Airbnb, Salvador está entre as cinco capitais brasileiras mais procuradas para o verão, e o Santo Antônio Além do Carmo desponta como um dos destinos mais desejados da cidade.

Fernanda Paes Leme Verão Santo Antônio Além do Carmo

