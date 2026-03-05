Vida de Preta Gil será tema de documentário após morte da cantora; veja detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de março de 2026 às 15:49
A trajetória de Preta Gil será tema de uma série documental produzida para o Globoplay. O projeto está sendo desenvolvido pela produtora Conspiração e vai revisitar a vida da cantora, que morreu em 20 de julho de 2025.
A produção terá quatro episódios e vai apresentar momentos marcantes da vida da artista, desde a infância até a consolidação de sua carreira como cantora, empresária e figura pública ligada a diferentes causas.
Preta Gil
Segundo os responsáveis pelo projeto, a série reunirá imagens de arquivo e depoimentos de familiares e amigos próximos. O objetivo é reconstruir a história pessoal e profissional de Preta Gil a partir de relatos e registros ao longo dos anos.
A direção ficará a cargo de Mini Kerti. A produção é assinada por Carolina Jabor, Renata Brandão e Luísa Barbosa. O roteiro foi desenvolvido por Victor Nascimento e a produção associada é de Flora Gil.
A Conspiração é parceira de longa data da Globo e já esteve por trás de produções conhecidas da emissora, como a série Sob Pressão.