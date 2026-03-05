Acesse sua conta
Vida de Preta Gil será tema de documentário após morte da cantora; veja detalhes

Série em quatro episódios vai revisitar trajetória artística, familiar e o papel da artista em diversas causas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:49

Preta Gil morreu aos 50 anos

A trajetória de Preta Gil será tema de uma série documental produzida para o Globoplay. O projeto está sendo desenvolvido pela produtora Conspiração e vai revisitar a vida da cantora, que morreu em 20 de julho de 2025.

A produção terá quatro episódios e vai apresentar momentos marcantes da vida da artista, desde a infância até a consolidação de sua carreira como cantora, empresária e figura pública ligada a diferentes causas.

Preta Gil e Flor Gil

Segundo os responsáveis pelo projeto, a série reunirá imagens de arquivo e depoimentos de familiares e amigos próximos. O objetivo é reconstruir a história pessoal e profissional de Preta Gil a partir de relatos e registros ao longo dos anos.

A direção ficará a cargo de Mini Kerti. A produção é assinada por Carolina Jabor, Renata Brandão e Luísa Barbosa. O roteiro foi desenvolvido por Victor Nascimento e a produção associada é de Flora Gil.

