Alaorzinho se revolta com aproximação de Janete e Palhares; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta-feira (5)

Kamila Macedo
Publicado em 5 de março de 2026 às 17:24
Nesta quinta-feira (5), o capítulo de “Coração Acelerado" reserva fortes emoções. Após se afastar de João Raul (Filipe Bragança), Agrado (Isadora Cruz) pede abrigo à mãe, Janete (Letícia Spiller). A protagonista descobriu que João Raul não foi transparente ao omitir a noite que passou com Naiane (Isabelle Drummond).
Enquanto isso, Zeca (Luiz Henrique Nogueira) parabeniza Eduarda (Gabz) pelo sucesso de seu show; a jovem comemora ao lado de Luan (Lucas Wickhaus), por quem agora demonstra interesse.
Esteban (Diego Martins) exige os créditos por suas criações para ajudar Zilá (Leandra Leal). Talita (Luellem de Castro) anuncia publicamente o fim do relacionamento entre Agrado e João Raul, e Naiane decide procurar a rival. Já Alaorzinho (Daniel de Oliveira) não esconde o incômodo ao ver Palhares (Gabriel Godoy) próximo a Janete e acaba agredindo o radialista.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.