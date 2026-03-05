Acesse sua conta
Alaorzinho se revolta com aproximação de Janete e Palhares; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta-feira (5)

Personagem de Daniel de Oliveira tem uma crise de ciúmes e agride o radialista

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:24

Alaorzinho e Janete em 'Coração Acelerado'
Alaorzinho e Janete em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Nesta quinta-feira (5), o capítulo de “Coração Acelerado" reserva fortes emoções. Após se afastar de João Raul (Filipe Bragança), Agrado (Isadora Cruz) pede abrigo à mãe, Janete (Letícia Spiller). A protagonista descobriu que João Raul não foi transparente ao omitir a noite que passou com Naiane (Isabelle Drummond).

Enquanto isso, Zeca (Luiz Henrique Nogueira) parabeniza Eduarda (Gabz) pelo sucesso de seu show; a jovem comemora ao lado de Luan (Lucas Wickhaus), por quem agora demonstra interesse.

Esteban (Diego Martins) exige os créditos por suas criações para ajudar Zilá (Leandra Leal). Talita (Luellem de Castro) anuncia publicamente o fim do relacionamento entre Agrado e João Raul, e Naiane decide procurar a rival. Já Alaorzinho (Daniel de Oliveira) não esconde o incômodo ao ver Palhares (Gabriel Godoy) próximo a Janete e acaba agredindo o radialista.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Coração Acelerado

