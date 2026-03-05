MÚSICA

Alinne Rosa lança faixas inéditas em especial acústico

Cantora disponibiliza nas plataformas versão em áudio do projeto audiovisual com releituras e músicas inéditas após sucesso no YouTube

Heider Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 19:20

Alinne Rosa lança especial acústico com músicas inéditas e releituras no WE4Sessions Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Alinne Rosa lançou nesta quinta-feira (5) o especial acústico WE4Sessions nas plataformas digitais. O projeto, que já havia sido apresentado em formato audiovisual no YouTube, agora ganha versão em áudio e reúne performances intimistas com músicas inéditas e releituras do repertório da artista.

Gravado para a plataforma musical WE4Sessions, o especial traz seis faixas interpretadas por Alinne em formato acústico. Entre elas estão quatro canções inéditas: “Te Desejo Sorte”, “Quarta-feira”, “Pessoa Azul” e “Melhor Amigo”. O projeto também apresenta novas versões de dois sucessos da carreira da cantora, “Acredite no Seu Axé” e “Isso Aqui é Salvador”, que aparecem com arranjos mais suaves e foco na interpretação vocal.

Criado com a proposta de valorizar a musicalidade e a força da interpretação dos artistas convidados, o WE4Sessions já ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações no YouTube. O projeto também já recebeu nomes como Luísa Sonza, Vitão, Teto e Luccas Carlos, reunindo diferentes estilos da música brasileira.

Segundo Alinne Rosa, a participação no projeto foi uma oportunidade de apresentar novas músicas ao público em um formato diferente. “O WE4Sessions me deu a chance de mostrar novas canções de uma forma muito especial. Fico muito feliz de participar de um projeto que valoriza a musicalidade em sua essência”, afirmou a cantora.