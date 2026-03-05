Acesse sua conta
Marquito segue na UTI sem melhora e hospital toma nova decisão sobre tratamento

Humorista do Programa do Ratinho segue internado na UTI em estado grave depois de sofrer mal súbito enquanto pilotava moto em São Paulo.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 18:30

Humorista Marquito
Humorista Marquito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O estado de saúde do humorista Marquito, conhecido por integrar o Programa do Ratinho, voltou a ser atualizado nesta quinta-feira (5). Internado há cerca de uma semana no Hospital Nipo-Brasileiro, em São Paulo, o comediante permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um acidente de moto provocado por um mal súbito enquanto pilotava pela zona norte da capital paulista.

De acordo com o boletim médico divulgado pela unidade hospitalar, Marco Antonio Gil Ricciardelli, nome de batismo do artista, continua em estado considerado grave, embora o quadro esteja estável. Segundo o comunicado, não houve mudanças significativas nas últimas 24 horas e a evolução clínica depende da resposta do organismo ao tratamento que vem sendo aplicado pela equipe médica.

“O paciente permanece em estado grave, porém estável, sem alterações significativas nas últimas 24 horas. Sua evolução clínica depende primordialmente da resposta fisiológica do organismo ao protocolo terapêutico estabelecido”, informou o hospital em nota oficial.

Ainda segundo o boletim, novos procedimentos médicos só serão avaliados caso o humorista apresente melhora no quadro clínico. Por esse motivo, o hospital informou que novas atualizações sobre a saúde de Marquito só serão divulgadas caso ocorram mudanças relevantes.

O acidente aconteceu no dia 25 de fevereiro, quando o comediante sofreu um mal súbito enquanto conduzia uma motocicleta na região da Vila Gustavo, na zona norte de São Paulo. Após perder o controle da direção, ele acabou colidindo com outro motociclista que passava pelo local.

O outro condutor envolvido no acidente é enfermeiro e foi responsável por prestar os primeiros socorros ao humorista ainda na via pública até a chegada do atendimento médico. Em seguida, Marquito foi encaminhado ao hospital, onde permanece internado desde então.

Durante o período de internação, o artista chegou a ficar em coma induzido e precisou passar por uma cirurgia considerada delicada na coluna, realizada na última semana. O procedimento durou aproximadamente quatro horas. Dias depois, os médicos confirmaram que ele havia sido extubado e já respirava sem a ajuda de aparelhos.

