Thaís Vasconcellos nega que Ferrugem seja autor de abuso e esclarece especulações

Influenciadora explicou que o episódio ocorreu durante período em que estava separada do cantor

  K

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de março de 2026 às 21:41

Thaís Vasconcellos e Ferrugem
Thaís Vasconcellos e Ferrugem Crédito: Reprodução/ Instagram

Após relatar ter sofrido abusos psicológicos e físicos durante sua primeira gravidez, Thaís Vasconcellos veio a público nesta quinta-feira (5) para afirmar que o cantor Ferrugem não é o autor das agressões. A influenciadora optou por não revelar a identidade do agressor ao detalhar o que viveu enquanto esperava sua filha mais velha, Sofia, de oito anos. Seus seguidores, no entanto, começaram as especulações.

Em seus stories, Thaís explicou que, na época do ocorrido, ela e o cantor não estavam juntos: “Acordei com um ‘rebuliço danado’. Todos sabem da minha história, sabem que eu estava separada do Jheison [Ferrugem]. Então, não tem como ser ele. Não sei por que algumas pessoas estão achando que é ele. Mas, de fato, o que eu falei foi para alertar outras mulheres”.

A influenciadora ressaltou que seu desabafo teve como objetivo incentivar outras mulheres a reconhecerem sinais de desrespeito e buscarem ajuda, especialmente durante a gestação: “Por estar grávida e com medo, a gente se sente acuada. Foi nesse sentido: para a gente ter lucidez, ter coragem e força para denunciar, para sair dessa situação. Eu saí e isso é página virada na minha vida. Eu só quis, de fato, alertar”, declarou, evidenciando que é um período mais sensível para quem está passando por uma gravidez.

Thaís Vasconcellos por Reprodução/ Instagram

Anteriormente, Thaís havia exposto o trauma vivido e o quadro de depressão que enfrentou na ocasião. “Sofia tem 8 anos, e só hoje consigo ver claramente o que passei na minha gravidez em relação ao abuso físico e psicológico que sofri e achei que era normal”, afirmou na postagem original, sem citar nomes.

Thaís Vasconcellos e Ferrugem estão juntos desde 2016. O casal chegou a se separar em 2017, reatando o relacionamento em 2018, ano em que oficializaram a união em maio. Juntos, são pais de Sofia e Aurora. O cantor também é pai de Júlia, fruto de seu relacionamento com Juliana Barbosa, que faleceu em 2015 após complicações de uma cirurgia estética.

Thaís Vasconcellos Ferrugem

