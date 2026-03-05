FAMOSOS

Zé Felipe revela motivo de mudança de mansão ser cancelada e diz que negocia novo imóvel

Cantor contou aos seguidores que a compra da nova residência em Goiânia não foi concluída e explicou que já está perto de fechar outro negócio

Heider Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 22:10

Zé Felipe na mansão em Goiânia Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (5) para esclarecer o motivo de ter adiado a mudança de casa em Goiânia. O artista havia contado recentemente que deixaria a mansão onde vive atualmente, localizada no mesmo condomínio da influenciadora Virginia Fonseca, mas a negociação do novo imóvel acabou não se concretizando.

Nos vídeos publicados para os seguidores, Zé Felipe explicou que o acordo para a compra da casa escolhida inicialmente não avançou. Por isso, os planos de mudança precisaram ser interrompidos temporariamente. Mesmo assim, o cantor garantiu que já está em tratativas para adquirir outra residência.

Segundo o artista, a intenção de trocar de endereço continua, e um novo imóvel já está sendo avaliado. “A casa que a gente ia mudar acabou não dando negócio. Mas já está tudo quase certo para uma outra”, disse ele ao atualizar o público sobre a situação.

Enquanto resolve os detalhes da nova negociação, Zé Felipe permanece na atual mansão em Goiânia e aproveita o período para cuidar de compromissos pessoais e profissionais. O cantor também destacou que permanecer na cidade neste momento ajuda a manter a rotina dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, que continuam frequentando a escola e realizando atividades diárias normalmente.