Zé Felipe revela motivo de mudança de mansão ser cancelada e diz que negocia novo imóvel

Cantor contou aos seguidores que a compra da nova residência em Goiânia não foi concluída e explicou que já está perto de fechar outro negócio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 22:10

Zé Felipe na mansão em Goiânia
Zé Felipe na mansão em Goiânia Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (5) para esclarecer o motivo de ter adiado a mudança de casa em Goiânia. O artista havia contado recentemente que deixaria a mansão onde vive atualmente, localizada no mesmo condomínio da influenciadora Virginia Fonseca, mas a negociação do novo imóvel acabou não se concretizando.

Nos vídeos publicados para os seguidores, Zé Felipe explicou que o acordo para a compra da casa escolhida inicialmente não avançou. Por isso, os planos de mudança precisaram ser interrompidos temporariamente. Mesmo assim, o cantor garantiu que já está em tratativas para adquirir outra residência.

Segundo o artista, a intenção de trocar de endereço continua, e um novo imóvel já está sendo avaliado. “A casa que a gente ia mudar acabou não dando negócio. Mas já está tudo quase certo para uma outra”, disse ele ao atualizar o público sobre a situação.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
1 de 15
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

Enquanto resolve os detalhes da nova negociação, Zé Felipe permanece na atual mansão em Goiânia e aproveita o período para cuidar de compromissos pessoais e profissionais. O cantor também destacou que permanecer na cidade neste momento ajuda a manter a rotina dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, que continuam frequentando a escola e realizando atividades diárias normalmente.

Ele ainda contou que a família tem uma viagem marcada para a próxima semana, após alguns dias de aula das crianças. De acordo com o cantor, esse intervalo tem sido importante para organizar tanto a vida familiar quanto questões relacionadas à nova casa.

