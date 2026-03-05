REALITY SHOW

BBB 26: Juliano e Samira acusam Cowboy de sugerir estratégia de vítima e vídeo vira prova nas redes

Relato espalhado pela casa gera polêmica no reality, mas internautas resgatam conversa original e apontam versão diferente do que foi dito

Heider Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 20:54

Relato de Juliano e Samira sobre conversa de Cowboy e Jordana vira polêmica e gera “VAR” nas redes Crédito: Reprodução/Globoplay

Uma nova controvérsia tomou conta do BBB 26 nesta quinta-feira (5) após Juliano Floss e Samira afirmarem que Alberto Cowboy teria aconselhado Jordana a adotar uma postura de vítima para conquistar o público do reality. A história se espalhou rapidamente entre os participantes da casa, mas nas redes sociais o episódio ganhou outro rumo quando internautas revisaram o vídeo da conversa.

O diálogo aconteceu enquanto Jordana comentava com Cowboy sobre os efeitos da volta de Breno depois do paredão falso. Abalada com a reviravolta no jogo, a sister refletiu sobre como o público costuma reagir às atitudes dos participantes e disse não acreditar que conseguiria mudar sua personalidade para agradar quem está assistindo.

? VAI TER VAR!



Na madrugada, Cowboy e Jordana tiveram uma conversa onde ela disse que não conseguia fazer o papel de vítima, e ele respondeu: SEJA VOCÊ MESMA!



Mesmo ouvindo tudo, Samira e Juliano repassaram que Cowboy teria dito para Jordana TENTAR se fazer de vítima.



Mais… pic.twitter.com/EtXtx1HURN — Central Alberto Cowboy ? (@CentralACowboy) March 5, 2026

Durante o papo, Cowboy reforçou que Jordana deveria manter sua essência dentro da casa. Ele destacou que a melhor estratégia seria continuar sendo verdadeira no jogo, mesmo diante das pressões do confinamento. Em determinado momento, a sister comentou que talvez precisasse assumir uma postura de vítima para ter mais apoio fora da casa, mas o brother voltou a afirmar que ela não precisava seguir esse caminho.

Enquanto a conversa acontecia, Juliano e Samira escutavam parte do diálogo de outro ambiente da casa. Depois disso, os dois relataram o episódio para outros brothers, dizendo que Cowboy teria incentivado Jordana a tentar se colocar como vítima para conquistar o público.

MAIS UMA MENTIRA, SAMIRA?



MAIS UMA FALA TIRADA DE CONTEXTO, JULIANO?



A dupla segue espalhando inverdades pela casa e mais uma vez o alvo foi o Alberto. Em conversa com a Jordana na cozinha, a sister diz: “eu tinha que ter entrado aqui como vítima mas nem se eu quisesse,… pic.twitter.com/H0fq9XNAGc — Alberto Cowboy ? (@AlbertoCowboy) March 5, 2026

A versão apresentada pela dupla rapidamente gerou comentários entre os participantes e acabou chegando também às redes sociais. Internautas, então, passaram a compartilhar o trecho completo da conversa e destacaram que o contexto mostrado no vídeo indica que Cowboy, na verdade, aconselhou a sister a não assumir esse tipo de postura.

Outro momento do diálogo também circulou online. Nele, Cowboy comenta de forma hipotética que algumas pessoas entram no programa dispostas a assumir papéis estratégicos, incluindo o de vítima, para tentar chegar ao prêmio final. Jordana respondeu dizendo que não se via capaz de agir dessa forma.