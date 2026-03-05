Lindolfo, cão de Samira do BBB 26, viraliza nas redes, ganha prótese e estrela campanha publicitária

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 5 de março de 2026 às 20:42
Com três patas e muito carisma, assim como descreve seu perfil oficial no Instagram, Lindolfo, o cachorro de Samira do Big Brother Brasil 26, se tornou um personagem marcante desta edição. Com uma conta que já ultrapassa os 100 mil seguidores, o pet ganhou uma prótese e estrelou uma campanha para a Au.Migos Pets, do Grupo Boticário, tudo isso enquanto a sister permanece confinada na casa mais vigiada do Brasil.
Na noite da última quarta-feira (4), durante sua festa do líder com o tema “Noite Pop dos Anos 2000”, Samira se emocionou ao receber uma carta “assinada” por Lindolfo.
"Tenho uma novidade incrível para te contar. Sei que você vai amar. Adivinha só, isso mesmo, a minha perninha! Tudo graças a você, mamãe! Muito obrigada por tudo, te amo demais", leu a sister para os colegas de confinamento.
Lindolfo, cachorro de Samira do BBB 26
Na publicidade da linha de higiene pet do Grupo Boticário, Au.Migos Pets, Lindolfo aparece usando uma “touquinha” ao lado dos produtos da marca.
A conquista realiza um desejo antigo da competidora. Ainda na Casa de Vidro, Samira revelou que um de seus principais objetivos no programa era ganhar o prêmio para custear a prótese do animal, que foi resgatado por ela nas ruas há cerca de um ano.