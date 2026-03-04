Acesse sua conta
Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade

Saiba como a entrada da Lua em Libra influencia seu bem-estar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:21

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de dias de nervosismo e tensões físicas causadas pelo eclipse, o corpo finalmente pede, e recebe, um descanso. A Lua em Libra nos ensina que beleza e saúde andam juntas. Quando estamos em harmonia com nossos pensamentos, nossa imunidade agradece.

Para Peixes e Escorpião, o dia é de regeneração profunda; foque no sono e na meditação para limpar as toxinas emocionais. Aquário sentirá um otimismo renovado, o que funciona como um tônico natural para o corpo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Já para Áries, o alerta vai para o equilíbrio hídrico: beba água e cuide dos seus rins. O convite do dia é simples: pare um pouco, respire e busque atividades que tragam simetria para sua vida. Se você estiver bem por dentro, o mundo ao redor se organiza.

