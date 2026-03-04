ASTROLOGIA

Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade

Saiba como a entrada da Lua em Libra influencia seu bem-estar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:21

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de dias de nervosismo e tensões físicas causadas pelo eclipse, o corpo finalmente pede, e recebe, um descanso. A Lua em Libra nos ensina que beleza e saúde andam juntas. Quando estamos em harmonia com nossos pensamentos, nossa imunidade agradece.

Para Peixes e Escorpião, o dia é de regeneração profunda; foque no sono e na meditação para limpar as toxinas emocionais. Aquário sentirá um otimismo renovado, o que funciona como um tônico natural para o corpo.



