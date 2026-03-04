Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de março de 2026 às 21:21
Depois de dias de nervosismo e tensões físicas causadas pelo eclipse, o corpo finalmente pede, e recebe, um descanso. A Lua em Libra nos ensina que beleza e saúde andam juntas. Quando estamos em harmonia com nossos pensamentos, nossa imunidade agradece.
Para Peixes e Escorpião, o dia é de regeneração profunda; foque no sono e na meditação para limpar as toxinas emocionais. Aquário sentirá um otimismo renovado, o que funciona como um tônico natural para o corpo.
Já para Áries, o alerta vai para o equilíbrio hídrico: beba água e cuide dos seus rins. O convite do dia é simples: pare um pouco, respire e busque atividades que tragam simetria para sua vida. Se você estiver bem por dentro, o mundo ao redor se organiza.