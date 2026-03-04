Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um sinal poderoso muda o rumo de Touro, Gêmeos, Capricórnio e Peixes hoje (4 de março) e traz revelações inesperadas

Mensagens inesperadas despertam amor, libertação e decisões que podem transformar completamente o caminho de alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 11:00

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 4 de março, chega com sinais claros para quem estiver atento aos detalhes, trazendo acontecimentos inesperados que funcionam como respostas aguardadas há tempos e incentivam atitudes mais leves, abertas e corajosas diante do amor, das oportunidades e do próprio crescimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Um despertar pessoal toma conta de você. Algo que vinha sendo adiado finalmente ganha movimento, e isso muda sua postura quase instantaneamente. Pode surgir uma boa notícia ligada à vida financeira ou a uma segurança material que tira um peso dos seus ombros. Quando essa tranquilidade chega, sua energia se torna mais magnética, atraindo pessoas e oportunidades com naturalidade.

Dica cósmica: Aproveite o momento positivo para agir com confiança e ampliar seus planos.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Gêmeos: O sinal pode surgir em uma conversa, em algo que você escuta por acaso ou em uma frase dita por alguém próximo. A mensagem parece simples, mas toca exatamente no ponto que você precisava para avançar. A partir daí, nasce uma vontade repentina de mudar de direção ou iniciar algo totalmente novo. Mesmo sem garantias, você sente que é hora de se movimentar.

Dica cósmica: Confie na sincronicidade e não ignore aquilo que mexe com você.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Capricórnio: O inesperado pode vir pelo lado do amor. Uma situação que você não previa desperta emoções intensas e coloca seu coração em evidência. Pode parecer desconcertante no início, mas há algo de especial nessa surpresa. Nem tudo precisa ser planejado com antecedência, e permitir-se sentir pode trazer uma leveza incomum para você.

Dica cósmica: Nem todo imprevisto é ameaça, alguns são convites para viver algo melhor.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Peixes: Uma clareza repentina ilumina questões que estavam confusas. Você percebe que vinha se contentando com menos do que merece e começa a enxergar possibilidades maiores. O sinal que chega incentiva crescimento, autovalorização e decisões mais alinhadas aos seus sonhos. Há algo dentro de você pedindo evolução, e agora fica difícil ignorar.

Dica cósmica: Escute seus próprios desejos e não tenha medo de querer mais.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Tags:

Signo Touro Gêmeos Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Luana Piovani detona pré-candidatura de Dado Dolabella a deputado federal: 'Piada pronta'

Luana Piovani detona pré-candidatura de Dado Dolabella a deputado federal: 'Piada pronta'
Imagem - CEO do McDonald's vira piada após provar novo hambúrguer: 'Está com medo?'

CEO do McDonald's vira piada após provar novo hambúrguer: 'Está com medo?'
Imagem - Universo envia alívio e respostas hoje (04 de março) para 4 signos após o caos do eclipse

Universo envia alívio e respostas hoje (04 de março) para 4 signos após o caos do eclipse

MAIS LIDAS

Imagem - Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza
01

Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza

Imagem - Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26
02

Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
03

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Imagem - ‘Printei suas conversas’: tenente-coronel tinha acesso total às redes sociais de esposa morta
04

‘Printei suas conversas’: tenente-coronel tinha acesso total às redes sociais de esposa morta