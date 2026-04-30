BRIGA JUDICIAL

Acusação de abandono, apartamento e mais: entenda disputa judicial entre Stênio Garcia e as filhas

Defesa do ator alega que processo é por motivo de sobrevivência

Felipe Sena

Publicado em 30 de abril de 2026 às 22:04

Stênio Garcia e as filhas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Até dois anos atrás, Stênio Garcia parecia ter uma boa relação com as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, frutos de seu relacionamento com a atriz Clarice Piovesan. No entanto, a abertura de um pedido de petição para ter de volta um apartamento em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro e denúncia de abandono, acendeu um espiral de denúncia e conflitos familiares que chegou até a TV.

No início do mês de abril, o jornal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, publicou que, em tom de desabafo, o ex-global revelou que as filhas não o ajudam com despesas médicas e que o deixaram desamparado afetivamente. Stênio Garcia afirmou à Justiça que tem sido excluído da posse do apartamento que lhe pertence legalmente, fato que tem sido agravado pelas adversidades que tem enfrentado.

Stênio Garcia 1 de 7

Além disso, o ator pede que suas filhas o indenizem em perdas e danos por estarem exercendo, sozinhas, a posse do imóvel. Ele solicita que a quantia final seja mensurada considerando o tempo em que o apartamento é controlado e o valor que poderia estar recebendo caso decidisse alugá-lo. Stênio Garcia chegou a pedir a liminar para acelerar a retomada do espaço, mas foi derrotado.

Stênio Garcia se pronunciou apenas após o caso ganhar holofotes na mídia. “O processo que tem como objeto a disputa por um imóvel não é uma ação contra suas filhas, como vem sendo diuturnamente divulgado; a ação é um ato de subsistência e autopreservação da dignidade de Stênio que, hoje, contabiliza 93 anos”, diz nota divulgada pela defesa do ator nas redes sociais.

O ator chegou a passar mal nesta quarta-feira (29), após entrevista concedida pelas filhas do artista ao programa Domingo Legal, da Record. De acordo com a esposa de Stênio Garcia, Marilene Saad, o ator não chegou a ser internado, conforme a coluna GENTE, da revista Veja.

Stênio Garcia e a esposa, Marilene Saade 1 de 23

“A saúde de Stênio foi consideravelmente abalada após a reportagem do Domingo Espetacular do dia 24 de Abril em que suas filhas disseram que o mesmo nunca necessitou de afeto, após ver a referida entrevista, seu quadro de saúde sofreu declínio considerável de tal modo que o médico nos externou a necessidade imperativa de resguardá-lo dos impactos diretos desse caso judicial”, escreveu em nota o advogado Luiz Mantovani, defesa de Stênio Garcia.

Cássia e Gaya Piovesan, filhas do ator de 93 anos, falaram em entrevista ao Domingo Espetacular que não abandonaram o pai e disseram que ele não precisa de ajuda financeira. Em entrevista anterior também ao Domingo Espetacular, Stênio e sua esposa, Mari Saade, afirmaram que vivem com um valor de pouco mais de R$ 7 mil por mês para custear plano de saúde e medicamentos, e contam com ajuda da família dela para o sustento.

"Ele não se encontra em uma condição financeira vulnerável', rebateu Gaya. "Ele nunca precisou de ajuda nenhuma. Nem financeiramente, nem emocionalmente, nunca. Ele é um idoso de alto poder aquisitivo", completou Cássia.

Tudo começou em 1986, quando o ator fez uma doação do apartamento às filhas e à esposa, mantendo o seu direito vitalício de usufruto. Os dois se divorciaram em 1983. Clarice Piovesan continua vivendo no apartamento. A situação da doação, no entanto, se transformou após um processo movido por Clarice na década de 1990.

Em nota, a defesa de Stênio Garcia informou que entre 2019 e 2023, estiveram no imóvel em aluguel para buscar documentos que comprovem a locação do imóvel. No entanto, segundo o advogado, o sócio administrador do imóvel, Dr. Carlos informou que a ex-esposa de Stênio Garcia e a filha Cássia determinaram que ele não atendesse o advogado do pai e não entregasse nenhum documento nem concedesse informações, pois a advogada delas decidiriam o que poderia ou não ser passado para a defesa.

Após a colocação, a polícia militar foi chamada para servir como testemunhas. “O Dr. Carlos repetiu na frente deles o mesmo conteúdo do áudio, o que futuramente, se for contestado, não precisará de perícia, bastando conduta da Presidente do Tribunal de Ética.

Entrevistas de dois anos atrás não indicam que tenha acontecido nenhum atrito entre o ator e as filhas. Em entrevistas antigas, de 2006, a revista Caras, o ator ressaltou que gosta de aproveitar ao máximo ao lado das filhas. "Sou um pai corujão e faço tudo o que posso pelas minhas meninas", disse Stênio.

No entanto, Stenio explicou que por causa da carreira foi ausente na educação das filhas na infância e intensificou os laços apenas na fase adulta delas.

"A gente se fala direto e sempre pede opiniões para ele", contou Gaya, na ocasião. "Hoje, sabemos que tudo o que vivemos fazia parte do processo de uma separação. Amamos nosso pai", disse Cássia na época.

Em participação no programa Encontro, em 2022, Garcia até se emocionou ao falar das herdeiras. "São fantásticas. E filho é filho, né? Não tem o que falar de filho. É parte de você. São lindas, né", disse o veterano.

Stenio ainda elogiou a relação das filhas com sua atual esposa, Marilene Saade, em 2019, durante o programa da rádio Papo de Almoço, comandado por Fernanda Gentil. "O mais bonito é a relação dela [Marilene] com as minhas filhas, são praticamente da mesma idade, mas se aceitam completamente, é mais uma coleguinha delas", destacou o ator.

Quem são Clarice e Gaya Piovesan?

Cássia e Gaya Piovesan são as únicas filhas do artista. As duas seguiram caminhos diferentes do pai e da mãe, fora da atuação.

As irmãs costumam manter a vida pessoal longe da mídia e difícilmente aparecem juntas em eventos públicos ou entrevistas. Nos anos 2000, as duas chegaram a abrir uma marca de roupas juntas.

Filhas de Stênio Garcia negam abandono do pai 1 de 7

Com base em análise do perfil de Gaya no Facebook, apenas ela seguiu o empreendimento na área de moda. De acordo com o perfil profissional de Gaya nas redes sociais, ela estudou estilismo na Universidade Candido Mendes, modelagem no Senai Cetiq e administração no Senac. Ainda realizou cursos avulsos de fotografia, desenho e corte e costura.