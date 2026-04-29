SAÚDE

Stênio Garcia passa mal em meio a disputa judicial contra as filhas

Ator de 94 anos apresentou quadro de pressão alta e desequilíbrio glicêmico

K Kamila Macedo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 20:52

Stênio Garcia Crédito: Reprodução/Instagram

Stênio Garcia foi levado ao hospital na madrugada desta quarta-feira (29) para receber atendimento médico após se sentir mal. O artista atualmente enfrenta uma longa briga judicial com suas duas filhas, Cássia e Gaya Piovesan. De acordo com as informações divulgadas, apesar do mal-estar, Stênio passa bem e já repousa em sua residência após ser medicado na unidade de saúde. A notícia foi confirmada por sua esposa, Marilene Saade, ao jornalista Matheus Baldi, do programa Fofocalizando.

O veterano apresentou um pico de pressão alta, além de elevação nos níveis de glicose e queda na saturação de oxigênio, segundo a coluna de Fábia Oliveira. O quadro clínico teria sido desencadeado pelo desgaste emocional das recentes polêmicas familiares, ocasionadas pela ação judicial movida contra Cássia e Gaya, frutos de seu antigo casamento com a atriz Clarice Piovesan. O embate jurídico envolve um imóvel do ator localizado na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

Marilene também confirmou a Baldi que Stênio já havia passado mal anteriormente pelo mesmo motivo. Em março deste ano, o artista precisou ser internado devido ao alto nível de estresse. Vale ressaltar que na última terça-feira (28), um dia antes do episódio de mal-estar, o ator celebrou 94 anos de idade.

O centro da disputa é um apartamento de luxo em Ipanema, avaliado em R$ 2 milhões. Embora possua o usufruto vitalício do bem, Stênio alega não estar recebendo os rendimentos devidos e acusa a ex-mulher e as filhas de se apropriarem do imóvel de forma indevida.

De acordo com as informações divulgadas, o conflito começou em 2019, quando Clarice e as filhas colocaram a propriedade para alugar sem o consentimento do ator. Após tentativas frustradas de resolver a situação em família, a questão foi levada à Justiça.

A relação se tornou ainda mais conturbada após uma entrevista das filhas ao programa Domingo Espetacular, da Record TV. Na ocasião, elas negaram qualquer abandono e declararam que o pai é um "idoso de alto poder aquisitivo" que dispensa auxílio. A resposta de Stênio foi imediata: "Elas estão mentindo".

Enquanto as herdeiras afirmam que o distanciamento partiu do próprio pai, Stênio e Marilene Saade apresentam uma versão diferente. O casal diz que sobrevive apenas com a aposentadoria do ator, de aproximadamente R$ 7 mil mensais, quantia que seria insuficiente para cobrir os elevados custos com medicamentos e tratamentos de saúde.

No Instagram, Stênio se pronunciou sobre as declarações das filhas: “Por que esse estardalhaço todo, se o único que trabalhou até hoje fui eu? O que é isso? Tudo quem deu fui eu. Será esclarecido perante a lei, aguardem. Estou indignado de ver pessoas mentindo na televisão brasileira”.