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Influenciador Lucas Rangel tem cartão de crédito clonado e prejuízo de R$ 15 mil

O mineiro relatou que as compras indevidas foram realizadas na última segunda-feira (27)

K Kamila Macedo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:05

Lucas Rangel Crédito: Reprodução

O influenciador Lucas Rangel utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para relatar aos seguidores que teve seu cartão de crédito clonado. As compras desconhecidas somaram o valor total de R$ 15.733,40. “Mais um dia na minha vida”, escreveu o mineiro. "Clonaram meu cartão desde segunda e só descobri agora", completou, informando que só percebeu o desfalque dias após as transações efetuadas na segunda-feira (27).

Sem se deixar abalar pelo ocorrido, na publicação seguinte Rangel apareceu com sua filha Mia, fruto do relacionamento com Lucas Bley, nos braços e questionou os seguidores: "Vocês estão rindo de mim, mas acham que eu tenho alguma capacidade de estar agora resolvendo isso com o banco?". Antes, o influenciador já havia compartilhado o comentário de uma internauta que ironizava o fato de o golpista ter parcelado a compra.

Lucas Rangel tem prejuízo de R$ 15 mil após cartão de crédito clonado 1 de 4

“Pensando que quem clonou já tá bem longe com as passagens que eu paguei”, brincou Lucas Rangel.