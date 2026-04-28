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Gil do Vigor revela ter tentado sair com mulheres nos Estados Unidos: 'Não estava mais me reconhecendo'

O economista e ex-BBB detalhou os conflitos religiosos e de sexualidade que enfrentou ao iniciar seu PhD

K Kamila Macedo

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:10

Gil do Vigor Crédito: Divulgação

Gil do Vigor surpreendeu os seguidores ao revelar, na última segunda-feira (27), que tentou sair com mulheres após vivenciar um conflito interno ao se mudar para os Estados Unidos para realizar seu PhD em Economia. O influenciador, que agora integra o elenco do “Papo de Segunda” (GNT), contou que a situação ocorreu no período depois da sua passagem pelo Big Brother Brasil 21.

No programa, Gil comentou as questões que enfrentou sobre religião e sexualidade ao iniciar o doutorado (PhD) na Universidade de Davis, na Califórnia. Durante o confinamento no reality show da TV Globo, o economista havia se declarado abertamente gay.

"Eu venho de uma formação cristã, passo 20 anos na igreja e aí vou para o 'Big Brotrher' e tenho a oportunidade de me assumir: Falei: 'caramba, agora finalmente eu consegui sair do armário, me aceitar, de me amar'. Só que as pessoas não sabem que, quando eu saio do 'BBB', vou para os EUA, e eu passo por momentos muitos super difíceis com a questão da minha sexualidade."

Gil contou que, após o BBB 21, sentiu alívio após assumir sua sexualidade dentro da casa mais vigiada do Brasil e enfrentar a opinião pública: "Eu imaginei que, inicialmente, o meu problema todo era que eu tinha medo das pessoas não me aceitarem, do que elas pensariam sobre mim. Quando eu superei esse medo, eu falei: 'agora acabou, as pessoas sabem quem eu sou e eu não tenho que me preocupar com nada'".

Já no período de mudança para o país norte-americano, passou por um momento difícil. "Durante minha estadia nos Estados Unidos, todos os meus pensamentos de 20 anos dentro da Igreja, da religião, voltaram para mim. Comecei a ficar com receio e me questionar, novamente, se eu ser um homem gay era aceito por Deus”, disse, revelando que viveu essa fase por um ano inteiro.

Gil do Vigor 1 de 8

Durante o primeiro período em que morou no exterior, ele relembrou a dificuldade de se reconhecer em meio à pressão acadêmica: “Comecei a marcar encontro com meninas, porque eu tinha muito medo. Eu estava numa crise de ansiedade muito forte, eu não estava mais me reconhecendo durante o PhD".

Nesse intervalo, Gil seguiu as normas de sua religião e chegou a praticar o celibato. "Eu tinha medo de as pessoas não entenderem que eu estava passando por um processo de conflito. Eu não sabia mais onde eu estava”, desabafou.

"Eu começo a chorar, vou para a Igreja e falo: eu sou gay, eu não aguento mais. Tenho um conflito muito grande porque eu me aceitei, eu achava que não tinha como voltar para esse pensamento e agora a minha preocupação não são as pessoas, é Deus", relatou o ex-BBB.