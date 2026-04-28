Após dois meses internado devido a acidente, Marquito se recupera e recebe alta

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Kamila Macedo
Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:31
O humorista Marco Antonio Ricciardelli, o Marquito, recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (27), após passar dois meses internado em São Paulo. O assistente de palco do "Programa do Ratinho" continuará o tratamento em uma clínica especializada, focada em sua reabilitação.
Em nota, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde o artista estava sob cuidados, informou: "A Beneficência Portuguesa de São Paulo informa que o paciente Marcos Antônio Gil Ricciardelli teve alta. O paciente seguirá com suporte médico em clínica especializada em reabilitação e cuidados continuados”.
No último domingo (26), Marquito compartilhou um vídeo ao lado do Dr. Victor Rodrigues, revelando o uso de uma prótese dentária provisória para auxiliar no processo de recuperação. Animado, o humorista exibiu o novo sorriso aos seguidores.
Em outra publicação, datada de 20 de abril, ele celebrou a evolução do seu quadro com uma imagem legendada como “Urgente”. “Eu sofri um acidente sério. Fiquei longe. Fiquei em silêncio. Mas nunca estive sozinho, porque vocês estavam aqui”, escreveu o artista. “Hoje começo um novo capítulo. Vou compartilhar com vocês minha rotina, minha reabilitação, minha reconstrução”, prometeu.
Marquito
Marquito estava internado desde 25 de fevereiro, quando sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo. Na ocasião, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com outro motociclista. O outro condutor, que é enfermeiro, prestou os primeiros socorros no local.
O humorista sofreu fraturas na costela, na clavícula e lesões nas vértebras C5 e C6 da coluna, o que exigiu intervenções cirúrgicas. Após um procedimento inicial no Hospital Nipo-Brasileiro, ele foi transferido para a Beneficência Portuguesa de São Paulo para a segunda cirurgia.