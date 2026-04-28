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Após dois meses internado devido a acidente, Marquito se recupera e recebe alta

Humorista e assistente de palco do Programa do Ratinho seguirá para clínica especializada após deixar hospital em São Paulo

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:31

Humorista Marquito
Humorista Marquito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O humorista Marco Antonio Ricciardelli, o Marquito, recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (27), após passar dois meses internado em São Paulo. O assistente de palco do "Programa do Ratinho" continuará o tratamento em uma clínica especializada, focada em sua reabilitação.

Em nota, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde o artista estava sob cuidados, informou: "A Beneficência Portuguesa de São Paulo informa que o paciente Marcos Antônio Gil Ricciardelli teve alta. O paciente seguirá com suporte médico em clínica especializada em reabilitação e cuidados continuados”.

No último domingo (26), Marquito compartilhou um vídeo ao lado do Dr. Victor Rodrigues, revelando o uso de uma prótese dentária provisória para auxiliar no processo de recuperação. Animado, o humorista exibiu o novo sorriso aos seguidores.

Em outra publicação, datada de 20 de abril, ele celebrou a evolução do seu quadro com uma imagem legendada como “Urgente”. “Eu sofri um acidente sério. Fiquei longe. Fiquei em silêncio. Mas nunca estive sozinho, porque vocês estavam aqui”, escreveu o artista. “Hoje começo um novo capítulo. Vou compartilhar com vocês minha rotina, minha reabilitação, minha reconstrução”, prometeu.

Marquito

Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito e Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
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Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais

Marquito estava internado desde 25 de fevereiro, quando sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo. Na ocasião, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com outro motociclista. O outro condutor, que é enfermeiro, prestou os primeiros socorros no local.

O humorista sofreu fraturas na costela, na clavícula e lesões nas vértebras C5 e C6 da coluna, o que exigiu intervenções cirúrgicas. Após um procedimento inicial no Hospital Nipo-Brasileiro, ele foi transferido para a Beneficência Portuguesa de São Paulo para a segunda cirurgia.

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Tags:

Acidente Hospital Internação Marquito

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