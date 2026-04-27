TELEVISÃO

'O Amor Não Está Esgotado': Conheça o novo dorama da Netflix que marca o retorno de Ahn Hyo-seop

Afastado dos k-dramas desde 2023, astro de "Pretendente Surpresa" estrela comédia romântica com Chae Won-bin

K Kamila Macedo

Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:59

Ahn Hyo-seop estrela novo dorama da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

A nova produção sul-coreana da Netflix, “O Amor Não Está Esgotado”, marca o retorno do ator Ahn Hyo-seop aos k-dramas. O astro de “Pretendente Surpresa” estava afastado desse universo desde 2023. Os episódios da nova série são lançados semanalmente, sempre às quartas e quintas-feiras.

Nesse intervalo, Hyo-seop se dedicou ao cinema, emprestando sua voz ao protagonista Jinu no sucesso “Guerreiras do K-Pop” (2025), obra que o levou à 98ª cerimônia do Oscar. Apesar de o ator não ter sido indicado diretamente a nenhuma categoria, o longa-metragem venceu nas categorias de “Melhor Canção Original” e “Melhor Animação”.

Ao lado de Ahn Hyo-seop, quem estrela “O Amor Não Está Esgotado” é a atriz Chae Won-bin, que integrou o elenco de produções como “Sweet Home” e “Íntima Traição”. A trama é uma comédia romântica que gira em torno de Matthew Lee (Ahn Hyo-seop), um fazendeiro que acumula funções excessivas, e Dam Ye-jin (Chae Won-bin), uma apresentadora que não consegue dormir. Quando Ye-jin precisa se mudar para a zona rural, os dois passam a protagonizar encontros inesperados que, frequentemente, resultam em situações embaraçosas.

Outro acréscimo ao elenco é Kim Bum, rosto conhecido por “Tale of the Nine Tailed” e “Boys Over Flowers”, que interpreta Seo Eric. A direção é assinada por Ahn Jong-yeon ("Os Desajustados de Seul"), com roteiro de Jin Seung-hee, que está fazendo sua estreia no cargo.

Dorama 1 de 3

Confira a agenda de episódios de “O Amor Não Está Esgotado”:

Já lançados:

Episódio 1: 22 de abril de 2026 (quarta-feira);

Episódio 2: 23 de abril de 2026 (quinta-feira).

A lançar:

Episódio 3: 29 de abril de 2026 (quarta-feira);

Episódio 4: 30 de abril de 2026 (quinta-feira);

Episódio 5: 6 de maio de 2026 (quarta-feira);

Episódio 6: 7 de maio de 2026 (quinta-feira);

Episódio 7: 13 de maio de 2026 (quarta-feira);

Episódio 8: 14 de maio de 2026 (quinta-feira);

Episódio 9: 20 de maio de 2026 (quarta-feira);

Episódio 10: 21 de maio de 2026 (quinta-feira);

Episódio 11: 27 de maio de 2026 (quarta-feira);