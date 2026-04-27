TRAGÉDIA

Shakira se manifesta após morte durante montagem de palco em Copacabana e acompanha caso de perto

Cantora fará show gratuito no Rio no próximo sábado (2) e, segundo organização, está comovida com acidente fatal

Heider Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:27

Shakira acompanha desdobramentos após morte de trabalhador durante montagem de palco Crédito: Reprodução

Shakira foi informada sobre a morte de um trabalhador durante a montagem do palco de seu show em Praia de Copacabana e acompanha de perto os desdobramentos do caso. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (27) pela Bonus Track, produtora responsável pelo evento Todo Mundo no Rio.

Segundo a nota enviada à imprensa, a artista entrou em contato com a organização assim que soube do acidente e tem mantido comunicação constante com a equipe no Brasil.

“Shakira entrou em contato com a organização assim que soube do ocorrido e tem mantido contato constante com nossa equipe, acompanhando de perto os desdobramentos. Ela está muito comovida com o que aconteceu e também foca sua energia nesse amparo aos familiares”, informou a empresa.

Shakira 1 de 8

O acidente aconteceu na tarde deste domingo (26), por volta das 15h30, durante os preparativos para o show gratuito que acontece no próximo sábado (2), nas areias de Copacabana.

De acordo com as informações iniciais, a vítima trabalhava na instalação de quatro elevadores na estrutura do palco quando o acidente ocorreu. O homem integrava a equipe técnica responsável pela montagem do evento.

Até o momento, detalhes sobre a identidade da vítima e as circunstâncias completas do acidente não foram divulgados oficialmente.