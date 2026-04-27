Shakira se manifesta após morte durante montagem de palco em Copacabana e acompanha caso de perto

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:27
Shakira foi informada sobre a morte de um trabalhador durante a montagem do palco de seu show em Praia de Copacabana e acompanha de perto os desdobramentos do caso. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (27) pela Bonus Track, produtora responsável pelo evento Todo Mundo no Rio.
Segundo a nota enviada à imprensa, a artista entrou em contato com a organização assim que soube do acidente e tem mantido comunicação constante com a equipe no Brasil.
“Shakira entrou em contato com a organização assim que soube do ocorrido e tem mantido contato constante com nossa equipe, acompanhando de perto os desdobramentos. Ela está muito comovida com o que aconteceu e também foca sua energia nesse amparo aos familiares”, informou a empresa.
Shakira
O acidente aconteceu na tarde deste domingo (26), por volta das 15h30, durante os preparativos para o show gratuito que acontece no próximo sábado (2), nas areias de Copacabana.
De acordo com as informações iniciais, a vítima trabalhava na instalação de quatro elevadores na estrutura do palco quando o acidente ocorreu. O homem integrava a equipe técnica responsável pela montagem do evento.
Até o momento, detalhes sobre a identidade da vítima e as circunstâncias completas do acidente não foram divulgados oficialmente.
O show de Shakira no Rio de Janeiro é tratado como um dos maiores eventos musicais do ano na cidade e deve reunir milhares de pessoas na orla carioca.