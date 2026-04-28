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Quem ganhou a primeira Prova do Patrão na Casa do Patrão? Dinâmica definiu liderança da semana

Disputa de habilidade abriu o novo reality da Record e escolheu o primeiro comandante da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 00:15

Luis Fellipe venceu a Prova do Patrão e já colocou participantes para trabalhar no reality Crédito: Reprodução

A estreia de Casa do Patrão definiu o primeiro comandante da temporada. Luis Fellipe venceu a primeira Prova do Patrão na noite desta segunda-feira (27) e assumiu o poder supremo da semana dentro do jogo.

Com a vitória, Luis Fellipe ganhou privilégios estratégicos e a missão imediata de separar os competidores entre a luxuosa Casa do Patrão e a temida Casa do Trampo, onde os escolhidos encaram tarefas diárias e ordens do líder.

A disputa exigiu mira e estratégia. Em uma plataforma, os participantes arremessavam bolas em um painel com áreas azuis e vermelhas. Quem acertava o azul podia retirar uma vida de um adversário. Já no vermelho, perdia a vez. Todos começaram com duas vidas, e venceu quem resistiu até o fim.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

Luis Fellipe ainda fechou a noite em alta após também faturar R$ 20 mil na dinâmica da Dança das Cadeiras, se tornando o grande nome da estreia.

Quem foi para a Casa do Trampo e quais tarefas receberam:

Na primeira divisão da temporada, Luis Fellipe distribuiu funções e colocou rivais para trabalhar.

Bianca e Thiago ficaram responsáveis pela cozinha.

Mari assumiu as louças.

Jackson e Luiza terão a missão de servir o Patrão durante a semana.

Marina cuidará da limpeza do banheiro.

Matheus foi escalado para faxinar a casa.

Sheilla ficará responsável pela lavanderia.

Os demais competidores foram liberados para aproveitar os privilégios da Casa do Patrão ao lado do vencedor da semana.

Com prêmio final que pode chegar a R$ 2 milhões, o reality começou mostrando que alianças e desafetos serão formados já nos primeiros dias.

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