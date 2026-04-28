REALITY SHOW

Quem ganhou a primeira Prova do Patrão na Casa do Patrão? Dinâmica definiu liderança da semana

Disputa de habilidade abriu o novo reality da Record e escolheu o primeiro comandante da casa

Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 00:15

Luis Fellipe venceu a Prova do Patrão e já colocou participantes para trabalhar no reality Crédito: Reprodução

A estreia de Casa do Patrão definiu o primeiro comandante da temporada. Luis Fellipe venceu a primeira Prova do Patrão na noite desta segunda-feira (27) e assumiu o poder supremo da semana dentro do jogo.

Com a vitória, Luis Fellipe ganhou privilégios estratégicos e a missão imediata de separar os competidores entre a luxuosa Casa do Patrão e a temida Casa do Trampo, onde os escolhidos encaram tarefas diárias e ordens do líder.

A disputa exigiu mira e estratégia. Em uma plataforma, os participantes arremessavam bolas em um painel com áreas azuis e vermelhas. Quem acertava o azul podia retirar uma vida de um adversário. Já no vermelho, perdia a vez. Todos começaram com duas vidas, e venceu quem resistiu até o fim.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Luis Fellipe ainda fechou a noite em alta após também faturar R$ 20 mil na dinâmica da Dança das Cadeiras, se tornando o grande nome da estreia.

Quem foi para a Casa do Trampo e quais tarefas receberam:

Na primeira divisão da temporada, Luis Fellipe distribuiu funções e colocou rivais para trabalhar.

Bianca e Thiago ficaram responsáveis pela cozinha.

Mari assumiu as louças.

Jackson e Luiza terão a missão de servir o Patrão durante a semana.

Marina cuidará da limpeza do banheiro.

Matheus foi escalado para faxinar a casa.

Sheilla ficará responsável pela lavanderia.

Os demais competidores foram liberados para aproveitar os privilégios da Casa do Patrão ao lado do vencedor da semana.