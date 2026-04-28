Quem ganhou a primeira Prova do Patrão na Casa do Patrão? Dinâmica definiu liderança da semana

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de abril de 2026 às 00:15
A estreia de Casa do Patrão definiu o primeiro comandante da temporada. Luis Fellipe venceu a primeira Prova do Patrão na noite desta segunda-feira (27) e assumiu o poder supremo da semana dentro do jogo.
Com a vitória, Luis Fellipe ganhou privilégios estratégicos e a missão imediata de separar os competidores entre a luxuosa Casa do Patrão e a temida Casa do Trampo, onde os escolhidos encaram tarefas diárias e ordens do líder.
A disputa exigiu mira e estratégia. Em uma plataforma, os participantes arremessavam bolas em um painel com áreas azuis e vermelhas. Quem acertava o azul podia retirar uma vida de um adversário. Já no vermelho, perdia a vez. Todos começaram com duas vidas, e venceu quem resistiu até o fim.
Participantes da Casa do Patrão
Luis Fellipe ainda fechou a noite em alta após também faturar R$ 20 mil na dinâmica da Dança das Cadeiras, se tornando o grande nome da estreia.
Quem foi para a Casa do Trampo e quais tarefas receberam:
Na primeira divisão da temporada, Luis Fellipe distribuiu funções e colocou rivais para trabalhar.
Bianca e Thiago ficaram responsáveis pela cozinha.
Mari assumiu as louças.
Jackson e Luiza terão a missão de servir o Patrão durante a semana.
Marina cuidará da limpeza do banheiro.
Matheus foi escalado para faxinar a casa.
Sheilla ficará responsável pela lavanderia.
Os demais competidores foram liberados para aproveitar os privilégios da Casa do Patrão ao lado do vencedor da semana.
Com prêmio final que pode chegar a R$ 2 milhões, o reality começou mostrando que alianças e desafetos serão formados já nos primeiros dias.