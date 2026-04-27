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Virgínia reage e promete processar Luana Piovani após declaração sobre seus filhos: 'Cansei'

Influenciadora reagiu após atriz citar crianças em publicação sobre apostas on-line e prometeu levar caso à Justiça

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:45

Virgínia Fonseca promete processo contra Luana Piovani após publicação envolvendo seus filhos
Virgínia promete processo contra Luana Piovani após publicação envolvendo seus filhos Crédito: Reprodução

Virgínia Fonseca afirmou neste domingo (27) que vai processar Luana Piovani após uma publicação da atriz nas redes sociais. O novo embate entre as duas ganhou força depois que Luana mencionou os filhos da influenciadora ao comentar a polêmica envolvendo casas de apostas.

A declaração aconteceu após Luana compartilhar o relato da advogada Juliana Prates, que contou ter perdido o irmão após ele acumular dívidas em plataformas de apostas on-line. Sensibilizada com o caso, a atriz marcou Virgínia e fez duras críticas. “Virginia, a maldição vai colar em você! Resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”, escreveu Luana.

Poucas horas depois, Virgínia respondeu publicamente e anunciou que tomará medidas judiciais. A influenciadora afirmou que aceita críticas direcionadas a ela, mas disse que não vai tolerar ataques envolvendo seus filhos.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
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Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

“Tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos! Agora vamos resolver na Justiça. Falar de mim? Ok. Agora dos meus filhos? Chega. Cansei”, escreveu.

Zé Felipe, marido de Virgínia e pai das crianças, também se manifestou nas redes ao compartilhar a postagem da influenciadora. “Não dá”, escreveu o cantor.

A relação entre Virgínia e o tema apostas voltou ao centro das discussões desde que a influenciadora foi chamada para prestar esclarecimentos na chamada CPI das Bets. O nome dela passou a ser frequentemente citado em debates sobre publicidade de plataformas de jogos e apostas esportivas.

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