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Prova, climão e mais: veja tudo o que rolou nas primeiras horas da Casa do Patrão

PM baiana levou bronca de Boninho, participantes disputaram prêmio em dinheiro e estreia já teve tensão na Record

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:00

Casa do Patrão estreou com bronca, prova e climão
Casa do Patrão estreou com bronca, prova e climão Crédito: Divulgação/Record

A estreia de Casa do Patrão começou acelerada nesta segunda-feira (27). Em poucas horas no ar, o novo reality da Record já entregou bronca de Boninho, primeira prova da temporada e movimentação intensa entre os 18 participantes.

Um dos momentos que mais repercutiram envolveu Sheila Barbosa, PM baiana e representante de Salvador. Durante a apresentação inicial dos competidores, Sheila conversava e brincava com colegas quando foi interrompida pela voz do diretor. “Atenção, senhora, acabou o papo (...). A gente não brinca aqui, não. Ok? Muito obrigada”, disparou Boninho nos alto-falantes da casa.

Na sequência, ele também cobrou que os jogadores mantivessem os microfones posicionados corretamente e seguissem as orientações de circulação pelos ambientes. O episódio dividiu opiniões nas redes sociais logo nas primeiras horas do programa.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

Sheila tem 51 anos, atua há 22 anos na Polícia Militar, é psicóloga e ex-professora de matemática. A participante entrou como um dos nomes mais curiosos do elenco.

Além do climão, a casa já teve a primeira disputa valendo benefício financeiro. Os competidores participaram da Dança das Cadeiras PicPay, prova inspirada na brincadeira infantil. A dinâmica começou com 18 cadeiras e, a cada pausa da música, um participante era eliminado até restar apenas um vencedor.

Casa do Patrão

Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação
Boninho, Leandro Hassum e equipe em coletiva de imprensa do novo reality 'Casa do Patrão' por Divulgação
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Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação

Quem venceu a prova garantiu R$ 15 mil em prêmios e mais R$ 5 mil para usar dentro do reality, valor que pode interferir nas estratégias ao longo do jogo.

Com apresentação de Leandro Hassum, Casa do Patrão reúne 18 anônimos em uma disputa de 81 dias. O prêmio final pode chegar a R$ 2 milhões.

Se as primeiras horas serviram de termômetro, a temporada promete conflitos, provas e muito jogo desde o início.

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Tags:

Record Reality Show Casa do Patrão

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