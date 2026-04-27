REALITY SHOW

Prova, climão e mais: veja tudo o que rolou nas primeiras horas da Casa do Patrão

PM baiana levou bronca de Boninho, participantes disputaram prêmio em dinheiro e estreia já teve tensão na Record

Heider Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 18:00

Casa do Patrão estreou com bronca, prova e climão Crédito: Divulgação/Record

A estreia de Casa do Patrão começou acelerada nesta segunda-feira (27). Em poucas horas no ar, o novo reality da Record já entregou bronca de Boninho, primeira prova da temporada e movimentação intensa entre os 18 participantes.

Um dos momentos que mais repercutiram envolveu Sheila Barbosa, PM baiana e representante de Salvador. Durante a apresentação inicial dos competidores, Sheila conversava e brincava com colegas quando foi interrompida pela voz do diretor. “Atenção, senhora, acabou o papo (...). A gente não brinca aqui, não. Ok? Muito obrigada”, disparou Boninho nos alto-falantes da casa.

Na sequência, ele também cobrou que os jogadores mantivessem os microfones posicionados corretamente e seguissem as orientações de circulação pelos ambientes. O episódio dividiu opiniões nas redes sociais logo nas primeiras horas do programa.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Sheila tem 51 anos, atua há 22 anos na Polícia Militar, é psicóloga e ex-professora de matemática. A participante entrou como um dos nomes mais curiosos do elenco.

Além do climão, a casa já teve a primeira disputa valendo benefício financeiro. Os competidores participaram da Dança das Cadeiras PicPay, prova inspirada na brincadeira infantil. A dinâmica começou com 18 cadeiras e, a cada pausa da música, um participante era eliminado até restar apenas um vencedor.

Casa do Patrão 1 de 17

Quem venceu a prova garantiu R$ 15 mil em prêmios e mais R$ 5 mil para usar dentro do reality, valor que pode interferir nas estratégias ao longo do jogo.

Com apresentação de Leandro Hassum, Casa do Patrão reúne 18 anônimos em uma disputa de 81 dias. O prêmio final pode chegar a R$ 2 milhões.