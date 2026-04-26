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Quem é Anderson Neiff, rei do brega-funk baleado após show em São Paulo

Cantor pernambucano foi atingido ao deixar apresentação e segue internado após ataque na madrugada

Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 13:06

Anderson Neiff foi baleado após show em São Paulo Crédito: Reprodução

Anderson Neiff, conhecido nacionalmente como o rei do brega-funk, foi baleado na madrugada deste domingo (26) após deixar uma apresentação na Zona Sul de São Paulo. O artista foi atingido nas costas, socorrido às pressas e levado para o Hospital Sírio-Libanês, onde passou por cirurgia. Até o momento, não houve atualização oficial sobre o estado de saúde.

Segundo informações divulgadas por veículos locais, o ataque aconteceu por volta das 5h50, logo após o cantor sair de uma casa de shows na região do Jardim São Luiz. A van que transportava o artista e membros da equipe teria sido alvo de diversos disparos. Apenas Neiff ficou ferido.

A motivação do crime ainda não foi confirmada oficialmente, e o caso deve ser investigado pelas autoridades paulistas.

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Quem é Anderson Neiff

Natural do bairro do Ibura, em Recife, Anderson Neiff ganhou fama ainda jovem nas redes sociais com vídeos de dança, humor e coreografias virais. O alcance digital abriu caminho para a carreira musical no brega-funk, ritmo que se consolidou em Pernambuco e ganhou projeção nacional nos últimos anos.

Com milhões de seguidores nas plataformas, o artista emplacou faixas populares como “Tua Ex é Uma Delícia” e “Tira a Roupa”, além de participações em projetos digitais ligados a Carlinhos Maia, incluindo o Rancho do Maia.

Nos últimos anos, Anderson Neiff se tornou um dos nomes mais conhecidos do gênero, misturando música, humor e forte presença online.

Após a notícia do atentado, amigos e fãs passaram a publicar mensagens de apoio nas redes sociais. Thiago Gravações, ligado à agenda do cantor, pediu orações e informou que o artista estava em cirurgia.