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Quem é Anderson Neiff, rei do brega-funk baleado após show em São Paulo

Cantor pernambucano foi atingido ao deixar apresentação e segue internado após ataque na madrugada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 13:06

Anderson Neiff foi baleado após show em São Paulo Crédito: Reprodução

Anderson Neiff, conhecido nacionalmente como o rei do brega-funk, foi baleado na madrugada deste domingo (26) após deixar uma apresentação na Zona Sul de São Paulo. O artista foi atingido nas costas, socorrido às pressas e levado para o Hospital Sírio-Libanês, onde passou por cirurgia. Até o momento, não houve atualização oficial sobre o estado de saúde.

Segundo informações divulgadas por veículos locais, o ataque aconteceu por volta das 5h50, logo após o cantor sair de uma casa de shows na região do Jardim São Luiz. A van que transportava o artista e membros da equipe teria sido alvo de diversos disparos. Apenas Neiff ficou ferido.

A motivação do crime ainda não foi confirmada oficialmente, e o caso deve ser investigado pelas autoridades paulistas.

Anderson Neiff foi baleado em São Paulo

Anderson Neiff foi baleado em São Paulo por Reprodução
Anderson Neiff foi baleado em São Paulo por Reprodução
Anderson Neiff foi baleado em São Paulo por Reprodução
Vocalista voltava de show quando foi atingido por disparos por Reprodução
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Anderson Neiff foi baleado em São Paulo por Reprodução

Quem é Anderson Neiff

Natural do bairro do Ibura, em Recife, Anderson Neiff ganhou fama ainda jovem nas redes sociais com vídeos de dança, humor e coreografias virais. O alcance digital abriu caminho para a carreira musical no brega-funk, ritmo que se consolidou em Pernambuco e ganhou projeção nacional nos últimos anos.

Com milhões de seguidores nas plataformas, o artista emplacou faixas populares como “Tua Ex é Uma Delícia” e “Tira a Roupa”, além de participações em projetos digitais ligados a Carlinhos Maia, incluindo o Rancho do Maia.

Nos últimos anos, Anderson Neiff se tornou um dos nomes mais conhecidos do gênero, misturando música, humor e forte presença online.

Após a notícia do atentado, amigos e fãs passaram a publicar mensagens de apoio nas redes sociais. Thiago Gravações, ligado à agenda do cantor, pediu orações e informou que o artista estava em cirurgia.

Novas informações sobre o caso e sobre a recuperação do cantor ainda são aguardadas.

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