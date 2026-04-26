NOVA FASE

Gracyanne Barbosa revela por que removeu procedimentos do rosto

Influenciadora explicou busca por aparência mais natural e contou influência do namorado na rotina atual

Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 12:20

Gracyanne explicou por que decidiu reverter procedimentos no rosto Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa falou abertamente sobre a decisão de reverter procedimentos estéticos no rosto e explicou o que motivou a mudança. A musa fitness chamou atenção ao surgir com visual mais natural durante o Arnold Sports Festival South America, em São Paulo, neste sábado (25).

Em entrevista ao portal LeoDias, Gracyanne contou que iniciou os procedimentos anos atrás, em um período em que havia menos informação e tecnologia no mercado estético. Segundo ela, algumas escolhas feitas naquele momento hoje seriam diferentes.

“Quando eu comecei a cuidar do rosto, colocar essas coisas, eu não tinha tanto acesso. Fiz procedimentos não tão bacanas. Acho que acabei me perdendo um pouco”, afirmou.

A influenciadora explicou que a decisão atual não partiu de incômodo extremo, mas do desejo de valorizar traços naturais e investir em tratamentos mais modernos. “Quero cuidar mais da pele e ter uma aparência mais natural”, disse.

Segundo Gracyanne, o processo começou ainda no ano passado, logo após sua saída do Big Brother Brasil. Desde então, ela passou a adotar uma rotina mais intensa de cuidados, com vitaminas, tratamento para melasma e acompanhamento profissional.

“Antes eu não cuidava da pele, era bem relaxada. Só usava protetor. Agora venho cuidando mais e isso tem me deixado satisfeita”, contou.

A famosa também comentou o momento pessoal ao lado de Gabriel Cardoso. Segundo ela, o relacionamento tem ajudado a manter disciplina na alimentação e nos treinos.