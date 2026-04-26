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Cássia Kis é acusada de transfobia em shopping após confusão em banheiro feminino

Mulher trans afirma que atriz fez comentários ofensivos e questionou presença dela no local

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 11:24

Cássia Kis foi acusada de transfobia após confusão em shopping Crédito: Reprodução

Cássia Kis virou alvo de acusações após uma confusão no Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A artista foi apontada por uma mulher trans como autora de falas transfóbicas dentro do banheiro feminino do centro comercial.

O caso aconteceu na sexta-feira (24) e ganhou repercussão depois que Roberta Santana publicou vídeos nas redes sociais relatando o episódio. Segundo ela, utiliza diariamente o banheiro feminino do shopping, onde trabalha, e foi constrangida pela atriz enquanto aguardava na fila.

Cássia Kis

Ana (Cássia Kis), Zeca (Victor Fasano) e Clara (Cláudia Abreu) em "Barriga de aluguel" (1990), de Gloria Perez por Reprodução
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Ana (Cássia Kis), Zeca (Victor Fasano) e Clara (Cláudia Abreu) em "Barriga de aluguel" (1990), de Gloria Perez por Reprodução

“A atriz Cássia Kis está sendo transfóbica comigo. Está dizendo que eu não posso estar aqui. Eu tenho documento e, mesmo se não tivesse, eu sou uma mulher trans”, afirmou Roberta nas imagens divulgadas.

De acordo com o relato, mesmo após entrar em uma cabine, ela continuou ouvindo comentários ofensivos. Ao sair, diz que ainda foi questionada pela atriz e por uma funcionária do local sobre sua presença no banheiro.

“Nunca me senti tão constrangida em toda a minha vida”, declarou. Roberta contou ainda que, ao pedir respeito, ouviu da atriz uma pergunta sobre estar “assumindo que era homem”.

Nas redes sociais, o caso gerou forte repercussão e dividiu opiniões. Até o momento, Cássia Kis não havia se pronunciado publicamente sobre a acusação.

A legislação brasileira equipara transfobia ao crime de racismo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

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