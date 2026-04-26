Maré de sorte: 3 signos vão viver virada positiva neste domingo (26)

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de abril de 2026 às 10:08
O domingo (26) chega com clima de renovação e oportunidades para parte do zodíaco. Segundo a leitura do tarot, uma maré de sorte começa a agir com mais força sobre três signos, favorecendo ganhos inesperados, encontros importantes e decisões que podem mudar o rumo dos próximos dias.
Cartas como Roda da Fortuna, Sol e Ás de Ouros indicam movimento positivo, expansão e abertura de caminhos. Para quem vinha sentindo bloqueios, o momento pode marcar uma virada.
Leão
O dia traz destaque pessoal e chance de receber boas notícias. Leão tende a atrair atenção positiva e pode viver surpresa agradável no amor ou na vida profissional.
Decoração que é a cara de Leão
Sagitário
A sorte acompanha deslocamentos, convites e novas conexões. Um encontro ou oportunidade inesperada pode animar o domingo e abrir portas para a próxima semana.
O date perfeito para Sagitário
Touro
A energia favorece estabilidade financeira e decisões práticas. Touro pode receber proposta, presente ou solução importante ligada a dinheiro.
Perfume ideal para Touro
Para os demais signos, o tarot aconselha observar sinais e agir com confiança. Em dias de sorte, oportunidades costumam surgir nos detalhes.