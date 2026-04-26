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Maré de sorte: 3 signos vão viver virada positiva neste domingo (26)

Energia do dia favorece dinheiro, boas notícias e caminhos abertos para alguns nativos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 10:08

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo (26) chega com clima de renovação e oportunidades para parte do zodíaco. Segundo a leitura do tarot, uma maré de sorte começa a agir com mais força sobre três signos, favorecendo ganhos inesperados, encontros importantes e decisões que podem mudar o rumo dos próximos dias.

Cartas como Roda da Fortuna, Sol e Ás de Ouros indicam movimento positivo, expansão e abertura de caminhos. Para quem vinha sentindo bloqueios, o momento pode marcar uma virada.

Leão

O dia traz destaque pessoal e chance de receber boas notícias. Leão tende a atrair atenção positiva e pode viver surpresa agradável no amor ou na vida profissional.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Sagitário

A sorte acompanha deslocamentos, convites e novas conexões. Um encontro ou oportunidade inesperada pode animar o domingo e abrir portas para a próxima semana.

O date perfeito para Sagitário

O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: acampamento simples com comida e conversa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: bate-volta para praia com cooler e petiscos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: trilha leve com recompensa de vista bonita por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Sagitário: feira gastronômica com várias comidas para experimentar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio na orla com parada para comida de rua por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA

Touro

A energia favorece estabilidade financeira e decisões práticas. Touro pode receber proposta, presente ou solução importante ligada a dinheiro.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Para os demais signos, o tarot aconselha observar sinais e agir com confiança. Em dias de sorte, oportunidades costumam surgir nos detalhes.

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