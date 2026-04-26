REALITY SHOW

Veja quem parou de se seguir após o BBB 26 e causou climão

Unfollows entre ex-participantes levantam suspeitas de rompimentos e amizades abaladas fora da casa

Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 08:27

Samira e Juliano Floss deram unfollow e climão em reencontro viralizou Crédito: Divulgação/Globo

O fim do Big Brother Brasil não encerrou os conflitos da temporada. Nas últimas semanas, internautas passaram a observar uma série de unfollows entre ex-participantes nas redes sociais, indicando que algumas relações não sobreviveram ao reality.

O caso que mais repercutiu envolve Juliano Floss e Samira. Durante participação no Mais Você, Juliano confirmou que deixou de seguir a ex-aliada e admitiu que o clima entre os dois segue distante após o confinamento. Segundo ele, a decisão foi tomada por sua equipe ainda durante o programa, em meio a desentendimentos.

A relação entre os dois já vinha sendo apontada como estremecida desde os últimos dias de jogo, e o unfollow reforçou a leitura de rompimento definitivo entre os ex-BBBs.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Outro movimento que chamou atenção envolve Alberto Cowboy. O ex-brother não segue nomes centrais da edição, como Juliano Floss, Milena e Ana Paula Renault, fato que rapidamente virou assunto entre fãs do programa.