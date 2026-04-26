Veja quem parou de se seguir após o BBB 26 e causou climão

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de abril de 2026 às 08:27
O fim do Big Brother Brasil não encerrou os conflitos da temporada. Nas últimas semanas, internautas passaram a observar uma série de unfollows entre ex-participantes nas redes sociais, indicando que algumas relações não sobreviveram ao reality.
O caso que mais repercutiu envolve Juliano Floss e Samira. Durante participação no Mais Você, Juliano confirmou que deixou de seguir a ex-aliada e admitiu que o clima entre os dois segue distante após o confinamento. Segundo ele, a decisão foi tomada por sua equipe ainda durante o programa, em meio a desentendimentos.
A relação entre os dois já vinha sendo apontada como estremecida desde os últimos dias de jogo, e o unfollow reforçou a leitura de rompimento definitivo entre os ex-BBBs.
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Outro movimento que chamou atenção envolve Alberto Cowboy. O ex-brother não segue nomes centrais da edição, como Juliano Floss, Milena e Ana Paula Renault, fato que rapidamente virou assunto entre fãs do programa.
Também repercutiu o distanciamento entre Aline e Ana Paula Renault. Internautas notaram que Aline deixou de seguir a campeã da edição, aumentando especulações sobre desgaste fora da casa.