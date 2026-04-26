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Veja quem parou de se seguir após o BBB 26 e causou climão

Unfollows entre ex-participantes levantam suspeitas de rompimentos e amizades abaladas fora da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 08:27

Samira e Juliano Floss deram unfollow e climão em reencontro viralizou
Samira e Juliano Floss deram unfollow e climão em reencontro viralizou Crédito: Divulgação/Globo

O fim do Big Brother Brasil não encerrou os conflitos da temporada. Nas últimas semanas, internautas passaram a observar uma série de unfollows entre ex-participantes nas redes sociais, indicando que algumas relações não sobreviveram ao reality.

O caso que mais repercutiu envolve Juliano Floss e Samira. Durante participação no Mais Você, Juliano confirmou que deixou de seguir a ex-aliada e admitiu que o clima entre os dois segue distante após o confinamento. Segundo ele, a decisão foi tomada por sua equipe ainda durante o programa, em meio a desentendimentos.

A relação entre os dois já vinha sendo apontada como estremecida desde os últimos dias de jogo, e o unfollow reforçou a leitura de rompimento definitivo entre os ex-BBBs.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Outro movimento que chamou atenção envolve Alberto Cowboy. O ex-brother não segue nomes centrais da edição, como Juliano Floss, Milena e Ana Paula Renault, fato que rapidamente virou assunto entre fãs do programa.

Também repercutiu o distanciamento entre Aline e Ana Paula Renault. Internautas notaram que Aline deixou de seguir a campeã da edição, aumentando especulações sobre desgaste fora da casa.

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