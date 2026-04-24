Fortuna de Paolla Oliveira surpreende: atriz acumula milhões com novelas, publis e mansão de luxo

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Heider Sacramento
Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:00
Paolla Oliveira segue entre os nomes mais valorizados do entretenimento nacional e viu sua carreira se transformar em um verdadeiro império financeiro. Entre novelas de sucesso, campanhas publicitárias e investimentos, a atriz acumula uma fortuna que chama atenção.
Segundo estimativas divulgadas pelo jornal O Globo, o patrimônio de Paolla Oliveira gira em torno de R$ 60 milhões. O valor inclui contratos na televisão, ações publicitárias, presença em grandes eventos e negócios paralelos ao longo dos anos.
Mansão de Paolla Oliveira
Além da carreira consolidada como atriz, Paolla se tornou uma das celebridades mais disputadas por marcas. Em períodos de alta exposição, como o Carnaval, a artista teria cobrado entre R$ 150 mil e R$ 200 mil por campanhas e ações promocionais.
Sítio de Paolla Oliveira
Outro símbolo da boa fase financeira está no imóvel onde vive com Diogo Nogueira, no Rio de Janeiro. A atriz mora em uma mansão na Barra da Tijuca avaliada em cerca de R$ 2 milhões, com aproximadamente 1,7 mil m².
A residência chama atenção pelos ambientes integrados, amplas áreas de vidro e espaço generoso para os animais de estimação do casal. O imóvel costuma despertar curiosidade dos fãs sempre que aparece em publicações nas redes sociais.