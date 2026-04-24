Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fortuna de Paolla Oliveira surpreende: atriz acumula milhões com novelas, publis e mansão de luxo

Queridinha das marcas, estrela da TV e empresária, famosa construiu patrimônio milionário ao longo da carreira

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:00

Fortuna de Paolla Oliveira chama atenção e impressiona fãs
Fortuna de Paolla Oliveira chama atenção e impressiona fãs Crédito: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira segue entre os nomes mais valorizados do entretenimento nacional e viu sua carreira se transformar em um verdadeiro império financeiro. Entre novelas de sucesso, campanhas publicitárias e investimentos, a atriz acumula uma fortuna que chama atenção.

Segundo estimativas divulgadas pelo jornal O Globo, o patrimônio de Paolla Oliveira gira em torno de R$ 60 milhões. O valor inclui contratos na televisão, ações publicitárias, presença em grandes eventos e negócios paralelos ao longo dos anos.

Mansão de Paolla Oliveira

A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
1 de 46
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube

Além da carreira consolidada como atriz, Paolla se tornou uma das celebridades mais disputadas por marcas. Em períodos de alta exposição, como o Carnaval, a artista teria cobrado entre R$ 150 mil e R$ 200 mil por campanhas e ações promocionais.

Sítio de Paolla Oliveira

Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio por Reprodução
Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio por Reprodução
Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio por Reprodução
Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio por Reprodução
Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio por Reprodução
1 de 5
Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio por Reprodução

Outro símbolo da boa fase financeira está no imóvel onde vive com Diogo Nogueira, no Rio de Janeiro. A atriz mora em uma mansão na Barra da Tijuca avaliada em cerca de R$ 2 milhões, com aproximadamente 1,7 mil m².

A residência chama atenção pelos ambientes integrados, amplas áreas de vidro e espaço generoso para os animais de estimação do casal. O imóvel costuma despertar curiosidade dos fãs sempre que aparece em publicações nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Ana Paula se emociona ao encontrar Xuxa após vencer o BBB 26 em entrevista ao Fantástico

Ana Paula se emociona ao encontrar Xuxa após vencer o BBB 26 em entrevista ao Fantástico

Imagem - Casa do Patrão: prêmio de R$ 2 milhões, 81 dias e dinâmica inédita; veja tudo sobre o reality

Casa do Patrão: prêmio de R$ 2 milhões, 81 dias e dinâmica inédita; veja tudo sobre o reality

Imagem - Brasileira processa empresa do maior youtuber do mundo por assédio sexual e moral

Brasileira processa empresa do maior youtuber do mundo por assédio sexual e moral

Tags:

Paolla Oliveira

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de abril): foco nas prioridades e decisões conscientes guiam o dia

Cor e número da sorte de hoje (24 de abril): foco nas prioridades e decisões conscientes guiam o dia
Imagem - As apostas de Cangaço Novo para a 2ª temporada, que estreia hoje (24)

As apostas de Cangaço Novo para a 2ª temporada, que estreia hoje (24)
Imagem - Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos

Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos