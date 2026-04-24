MILIONÁRIA

Fortuna de Paolla Oliveira surpreende: atriz acumula milhões com novelas, publis e mansão de luxo

Queridinha das marcas, estrela da TV e empresária, famosa construiu patrimônio milionário ao longo da carreira

Heider Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:00

Fortuna de Paolla Oliveira chama atenção e impressiona fãs Crédito: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira segue entre os nomes mais valorizados do entretenimento nacional e viu sua carreira se transformar em um verdadeiro império financeiro. Entre novelas de sucesso, campanhas publicitárias e investimentos, a atriz acumula uma fortuna que chama atenção.

Segundo estimativas divulgadas pelo jornal O Globo, o patrimônio de Paolla Oliveira gira em torno de R$ 60 milhões. O valor inclui contratos na televisão, ações publicitárias, presença em grandes eventos e negócios paralelos ao longo dos anos.

Mansão de Paolla Oliveira 1 de 46

Além da carreira consolidada como atriz, Paolla se tornou uma das celebridades mais disputadas por marcas. Em períodos de alta exposição, como o Carnaval, a artista teria cobrado entre R$ 150 mil e R$ 200 mil por campanhas e ações promocionais.

Sítio de Paolla Oliveira 1 de 5

Outro símbolo da boa fase financeira está no imóvel onde vive com Diogo Nogueira, no Rio de Janeiro. A atriz mora em uma mansão na Barra da Tijuca avaliada em cerca de R$ 2 milhões, com aproximadamente 1,7 mil m².